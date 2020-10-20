Masumlar Apartmanı oyuncuları kim, konusu ne? Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu ile şimdiden izleyenlerinin dikkatini çekiyor. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimler TRT1 izleyenlerini heyecanlandırmayı başarıyor. Gerçek hayatların iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış dizi yakında başlıyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve tüm detaylar...
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah Ezgi Mola gibi birçok ünlü ismin yer aldığı yapım yayınladığı günlerde izleyenlerini ekran başına kilitliyor…
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.
Birkan Sokullu – HAN
Farah Zeynep Abdullah – İNCİ
Ezgi Mola – SAFİYE
Merve Dizdar -GÜLBEN
Alper Saldıran- UYGAR
Metin Çoşkun- HİKMET
Esra Ruşan- ESRA
Atilla Şendil- MEMDUH
Emir Özden- EGE
Uğur Uzunel- ESAT
Gizem Katmer- NERİMAN
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?