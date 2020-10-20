Masumlar Apartmanı oyuncuları kim, konusu ne? Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu ile şimdiden izleyenlerinin dikkatini çekiyor. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimler TRT1 izleyenlerini heyecanlandırmayı başarıyor. Gerçek hayatların iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış dizi yakında başlıyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve tüm detaylar...

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER? MASUMLAR APARTMANI KONUSU GERÇEK Mİ?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah Ezgi Mola gibi birçok ünlü ismin yer aldığı yapım yayınladığı günlerde izleyenlerini ekran başına kilitliyor…