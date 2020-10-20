Masumlar Apartmanı oyuncuları kim, konusu ne? Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

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oyuncuları kim, konusu ne? Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar dizinin izleyenleri tarafından araştırılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlama olan dizide gerçek hayat hikayeleri konu alınırken yapımda özellikle karakterlerin psikolojik rahatsızlıkları izleyenlerin büyük dikkatini çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 21:29 Son Güncelleme: 20.10.2020 21:29 ABONE OL
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan oyuncuları ve konusu ile şimdiden izleyenlerinin dikkatini çekiyor. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimler TRT1 izleyenlerini heyecanlandırmayı başarıyor. Gerçek hayatların iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış dizi yakında başlıyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve tüm detaylar...

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER? MASUMLAR APARTMANI KONUSU GERÇEK Mİ?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah Ezgi Mola gibi birçok ünlü ismin yer aldığı yapım yayınladığı günlerde izleyenlerini ekran başına kilitliyor…

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

Birkan Sokullu – HAN

Farah Zeynep Abdullah – İNCİ

Ezgi Mola – SAFİYE

Merve Dizdar -GÜLBEN

Alper Saldıran- UYGAR

Metin Çoşkun- HİKMET

Esra Ruşan- ESRA

Atilla Şendil- MEMDUH

Emir Özden- EGE

Uğur Uzunel- ESAT

Gizem Katmer- NERİMAN

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

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Masumlar Apartmanı oyuncuları kim, konusu ne? Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?
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