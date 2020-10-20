Masumlar Apartmanı Safiye hastalığı nedir? Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye’nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Masumlar Apartmanı 6.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Başrol oyuncusu Ezgi Mola'nın canlandığı Safiye hastalığı izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Ezgi Mola'nın canlandırdığı karakterin dizide ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanması dizinin severleri Safiye'nin hastalığı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Temizlik takıntısı olan Masumlar Apartmanı Safiye hastalığı nedir? Ezgi Mola'nın canlandırdığı Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı her yeni bölüm öncesi araştırılıyor. Haberimizde, Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
Safiye karakterinin sahip olduğu hastalık ileri derece bir obsesif kompülsif bozukluğudur. Halk arasında temizlik hastalığı olarak da bilinen obsesif kompülsif bozukluk kişilerde, Safiye'de olduğu gibi her şeyin kirli olduğu düşüncesini yaratır ve sürekli tekrar eden hareketler yaptırır.
Obsesif Kompülsif Bozukluk, kişilerin sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelerin kendilerini rahatsız etmesine engel olmak için rituel olarak tekrar eden hareketler yapmaları anlamına gelir.
OKB takıntıları sıkıntı ve kaygıya neden olan tekrar eden, sürekli ve istenmeyen zorlamalar ya da imgelerdir.
Günümüzde pek çok kişide bilinmese de Obsesif kompulsif bozukluğuna rastlanır. Hastalığın tedavisi için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Doktor tavsiyesi üzerine ilaç kullanılabilir.
Kirlenme ya da kir korkusu
Eşyaları sıralama ve simetrik yapma
Kendine ya da başkasına zarar veren agresif ya da korkutucu düşünceler
Agresifliği, seksüel ya da dini konuları da içeren istenmeyen düşünceler
Obsesyon işaretleri ve semptomlardan bazıları şunlardır:
Elleri titreterek ya da diğer kişilerin dokunduğu şeylere dokunarak ortaya çıkan kirlenme korkusu
Kapıyı kilitleyip kilitlemediği ya da ütünün fişini çekip çekmediği konusunda şüphelenmeler
Eşyalar düzgün bir şekilde sıralanmadığında strese girme
Kendine ya da başkasına zarar verme kanısı
Müstehcen düşüncelerle yaygara çıkarma ve uygunsuz davranışlar
Elleri titretme gibi obsesif davranışlardan kaçınmaya çalışma
Zihinde hoşa gitmeyecek seksüel imgeler canlandırma