Masumlar Apartmanı Safiye hastalığı nedir? Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye’nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE'NİN HASTALIĞI OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU NEDİR?

Safiye karakterinin sahip olduğu hastalık ileri derece bir obsesif kompülsif bozukluğudur. Halk arasında temizlik hastalığı olarak da bilinen obsesif kompülsif bozukluk kişilerde, Safiye'de olduğu gibi her şeyin kirli olduğu düşüncesini yaratır ve sürekli tekrar eden hareketler yaptırır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk, kişilerin sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelerin kendilerini rahatsız etmesine engel olmak için rituel olarak tekrar eden hareketler yapmaları anlamına gelir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR, TEDAVİSİ VAR MI?

OKB takıntıları sıkıntı ve kaygıya neden olan tekrar eden, sürekli ve istenmeyen zorlamalar ya da imgelerdir.

Günümüzde pek çok kişide bilinmese de Obsesif kompulsif bozukluğuna rastlanır. Hastalığın tedavisi için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Doktor tavsiyesi üzerine ilaç kullanılabilir.