Masumlar Apartmanı Safiye hastalığı nedir? Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye’nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

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hastalığı nedir? ’nın canlandırdığı Safiye’nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ’nın canlandırdığı Safiye karakteriyle ön plana çıkıyor. Başrol oyuncusu Ezgi Mola Obsesif kompulsif bozukluk yaşayan Safiye’yi canlandırırken izleyicisini ekran başına kilitliyor. Dizideki Safiye karakteri temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Obsesif Kompulsif Bozukluk hastası olan Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola izleyiciden tam not alıyor. Peki hastalığı ne? Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye’nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Giriş Tarihi: 20.10.2020 21:29 Son Güncelleme: 20.10.2020 21:29 ABONE OL
Masumlar Apartmanı Safiye hastalığı ne? Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye’nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Masumlar Apartmanı 6.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Başrol oyuncusu 'nın canlandığı Safiye hastalığı izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Ezgi Mola'nın canlandırdığı karakterin dizide ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanması dizinin severleri Safiye'nin hastalığı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Temizlik takıntısı olan hastalığı nedir? Ezgi Mola'nın canlandırdığı Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE HASTALIĞI NEDİR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı her yeni bölüm öncesi araştırılıyor. Haberimizde, Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Masumlar Apartmanı Safiye hastalığı ne? Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye’nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE'NİN HASTALIĞI OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU NEDİR?

Safiye karakterinin sahip olduğu hastalık ileri derece bir obsesif kompülsif bozukluğudur. Halk arasında temizlik hastalığı olarak da bilinen obsesif kompülsif bozukluk kişilerde, Safiye'de olduğu gibi her şeyin kirli olduğu düşüncesini yaratır ve sürekli tekrar eden hareketler yaptırır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk, kişilerin sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelerin kendilerini rahatsız etmesine engel olmak için rituel olarak tekrar eden hareketler yapmaları anlamına gelir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR, TEDAVİSİ VAR MI?

OKB takıntıları sıkıntı ve kaygıya neden olan tekrar eden, sürekli ve istenmeyen zorlamalar ya da imgelerdir.

Günümüzde pek çok kişide bilinmese de Obsesif kompulsif bozukluğuna rastlanır. Hastalığın tedavisi için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Doktor tavsiyesi üzerine ilaç kullanılabilir.

Masumlar Apartmanı Safiye hastalığı ne? Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye’nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

OBSESYONLAR GENEL OLARAK ŞUNLARDIR:

Kirlenme ya da kir korkusu

Eşyaları sıralama ve simetrik yapma

Kendine ya da başkasına zarar veren agresif ya da korkutucu düşünceler

Agresifliği, seksüel ya da dini konuları da içeren istenmeyen düşünceler

Obsesyon işaretleri ve semptomlardan bazıları şunlardır:

Elleri titreterek ya da diğer kişilerin dokunduğu şeylere dokunarak ortaya çıkan kirlenme korkusu

Kapıyı kilitleyip kilitlemediği ya da ütünün fişini çekip çekmediği konusunda şüphelenmeler

Eşyalar düzgün bir şekilde sıralanmadığında strese girme

Kendine ya da başkasına zarar verme kanısı

Müstehcen düşüncelerle yaygara çıkarma ve uygunsuz davranışlar

Elleri titretme gibi obsesif davranışlardan kaçınmaya çalışma

Zihinde hoşa gitmeyecek seksüel imgeler canlandırma

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Masumlar Apartmanı Safiye hastalığı nedir? Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye’nin hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?
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