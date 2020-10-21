Masumlar Apartmanı 6.son bölüm hemen tamamı izle! TRT1 ile Masumlar Apartmanı izle!

TRT1 ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı 6.bölüm izleyicisiyle buluştu. Gerçek bir hayat hikayesi olarak bilinen dizinin son bölümünde Han ve İnci evlendiklerini duyurmuştur. Çiftin çıkmaza girmesiyle Safiye yeni planlar peşine düşer. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çeken yapımın son bölümünde yaşananlar damga vurdu. Dizide bu hafta; her zaman olduğu gibi heyecan ve nefes kesen sahneler yer aldı. Buna göre; Masumlar Apartmanı 6. son bölüm izle! Haberimizin devamından TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranına ulaşabilirsiniz.
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İşte Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…
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Masumlar Apartmanı'nın 6. bölümünde; Hikmet'in İnci ve Han'ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı'nda deprem etkisi yaratır. Safiye'nin İnci'yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han'a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han'ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.
Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci'nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han'ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye'nin yaptığı plan Gülben'in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.
Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle Salı 20.00'de TRT1'de!