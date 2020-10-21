Sadakatsiz 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Asya büyük yıkım yaşıyor

Her hafta Çarşamba akşamı ekrana gelen Sadakatsiz 3.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Volkan ve Derin zor duruma düşmüştür. Asya ise ilişkisini korumak için elinden geleni yapmaya çalışır. BBC'nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster'dan uyarlanan dizisi Sadakatsiz'de bu hafta yer yerinden oynuyor. Peki Sadakatsiz 3.bölümde neler oluyor? Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sadakatsiz 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Asya, Derin ile olan konuşmasında kendisini şoke eden bir bilgiye ulaşıyor!

Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor. Derin ise ona, sevgilisinin karısından ayrılıp kendisi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Asya, kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar. Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor!

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.

Öte yandan Ali'nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya'nın kararını etkileyecektir.

Volkan ve Ali kamptayken Asya'yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.