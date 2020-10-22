Ekler tarifi: MasterChef ekler nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye'de Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, yarışmacılardan lezzetli bir ekler yapmalarını istedi. Televizyonda izleyen ve evde sevdiklerine hazırlamak isteyenler ise ekler tarifini merak ederek ekler nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Peki, ekler nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

EKLER TARİFİ: MASTERCHEF EKLER NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram tereyağı

Bir tutam tuz, 1 su bardağı su

1 su bardağı un, 4 adet yumurta

Dolgu kreması için:

Yarım su bardağı tozşeker

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı buğday nişastası

2 adet yumurta sarısı

2 su bardağı süt, 1 paket vanilya

1 çorba kaşığı tereyağı

Üzeri için:

2 paket (80'er gramlık)

bitter çikolata

YAPILIŞI