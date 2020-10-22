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: MasterChef , gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler ana kadro yarışmacılarından ekler yapmalarını istedi. Bununla birlikte evde yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler ekler tarifine ilişkin , gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, ekler nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte en iyi tarif...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 04:39 Son Güncelleme: 23.10.2020 04:40 ABONE OL
Ekler tarifi: MasterChef ekler nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye'de Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, yarışmacılardan lezzetli bir ekler yapmalarını istedi. Televizyonda izleyen ve evde sevdiklerine hazırlamak isteyenler ise ekler tarifini merak ederek ekler nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Peki, ekler nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

EKLER TARİFİ: MASTERCHEF EKLER NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 125 gram tereyağı
  • Bir tutam tuz, 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı un, 4 adet yumurta

Dolgu kreması için:

  • Yarım su bardağı tozşeker
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı buğday nişastası
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 2 su bardağı süt, 1 paket vanilya
  • 1 çorba kaşığı tereyağı

Üzeri için:

  • 2 paket (80'er gramlık)
  • bitter çikolata

YAPILIŞI

  1. Hamuru için tereyağı, tuz ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Unu azar azar eklerken bir yandan da hızlıca karıştırın. Birkaç dakika karıştırarak hamuru pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve hafif ılınınca yumurtaları teker teker ilave edip çırpma teli ile çırparak yedirin. Hamuru sıkma torbasına doldurun.
  2. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine 1 parmak uzunluğunda ve aralıklarla sıkın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından almadan 5 dakika önce fırın ısısını 100 dereceye indirin. Hamurların içinin boşalması için yarım saat daha fırında tutun. Fırından alın ve soğutun.
  3. Dolgu kreması için tozşeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını tencereye alıp karıştırın. Sütü ekleyip muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Vanilya ve tereyağını ilave edip, spatula ile karıştırarak malzemeye yedirin. Soğuyan hamurları bıçakla enlemesine birbirinden ayrılmayacak şekilde kesin. İçini krema ile doldurun. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin ve eklerin üst yüzeyini batırın. Tel üzerinde çikolata donduktan sonra servis yapın.

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Ekler tarifi: MasterChef ekler nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?
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