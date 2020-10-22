MasterChef Emir kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programı MasterChef 2020 ana kadro yarışmacılarından Emir Elidemir ile ilgili bilgiler yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Durum böyle olunca MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinde yoğun şekilde araştırma yapılmaya devam ediliyor. Peki, MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilgiler...

MASTERCHEF EMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

31 Ağustos 1994'te dünyaya gözlerini açan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika'da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel'in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef'e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.