MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar için dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen menüyü en iyi yapan olmak için çalışan ana kadro yarışmacılarının hazırladığı ürünler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılarak günün dokunulmazlık kazanan takımı belli oldu. Öte yandan dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında karşı karşıya geldi. Bununla birlikte yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? şeklinde soruyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? 22 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

22 Ekim 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MaserChef Türkiye son bölümde izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? - MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına ilişkin detaylar şöyle;