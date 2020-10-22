MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar için dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen menüyü en iyi yapan olmak için çalışan ana kadro yarışmacılarının hazırladığı ürünler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılarak günün dokunulmazlık kazanan takımı belli oldu. Öte yandan dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında karşı karşıya geldi. Bununla birlikte yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? şeklinde soruyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?
22 Ekim 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MaserChef Türkiye son bölümde izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? - MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına ilişkin detaylar şöyle;
MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından mavi ve kırmızı takımda yarışan ana kadro yarışmacılarından Sakallı, Dereotlu Poğaça, Çatal, Sosyete Mantısı, Çilekli tart, ekler, vişneli mekik yemek ve tatlıları genel olarak en iyi yapan MAVİ takım, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerce dokunulmazlığı kazanan takım olarak ilan edildi.
Takımların yemek bazında aldıkları puanlar şöyle;
Mavi 0 – 1 kırmızı
Mavi 1 - 0 kırmızı
Mavi 1 - 0 kırmızı
Mavi 0 - 1 kırmızı
Mavi 1 - 0 kırmızı
Mavi 0 - 1 kırmızı
Mavi 1 - 0 kırmızı
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in istediği yemeği diğer takım üyelerinden daha iyi yapan EBRU günün bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.
Yarışma kuralları gereği, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kendi takımında eleme adayı belirleme hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda bireysel dokunulmazlık sahibi olan Ebru kendi takımında TANYA'yı eleme potasına gönderdi. 4. Eleme adayının belirlenmesi adına takım içi oylama yapıldı ve EMİR potaya giden diğer 4. Eleme adayı oldu.