Arka Sokaklar 562.bölüm fragmanı damga vurdu! Ekibin içindeki köstebek Mesut mu? Arka Sokaklar son bölümde neler oluyor?

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar 562.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kanal D ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanan dizide bu hafta heyecan dolu sahneler yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde köstebeğin Mesut olup olmadığı merak ediliyor. Büyük bir uyuşturucu sevkiyatı öncesi Mesut'u kullanması onun için elzem bir durumdur. Peki Arka Sokaklar 562.bölümde neler oluyor? Arka Sokaklar son bölümde neler oluyor?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Arka Sokaklar 562. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ekibin içindeki köstebek Mesut mu?

Özcan, Tunç'u kullanarak Mesut'u içeriden kullanmak ister. Büyük bir uyuşturucu sevkiyatı öncesi Mesut'u kullanması onun için elzem bir durumdur. Ekip, bu sevkiyatı zamanında öğrenir; fakat, operasyon zamanı adamları ellerinden kaçırır.

Arka Sokaklar 562. Bölüm Fragmanı

Ekip, yakaladıkları adamı sorguladıklarında bir polisten yardım aldıklarını söyler. Bu kişi içlerinden birisi mi, yoksa operasyona katılan diğer polislerden mi? Bilemedikleri durum karşısında şaşkındırlar.

Köstebek Mesut mu? Yoksa, adamın para teklif ettiği Cemal mi? Bu arada Mesut, Tunç'u Özcan'ın elinden sağ salim kurtarabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 561. Bölümde ekip özellikle Mesut ve Tunç'u cezaevinden kurtarabilmek için yollar arıyor!

Gözlerini intikam bürüyen Özcan, Mesut'a acı çektirmek için Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. İçerideki adamlarıyla Tunç'u sürekli olarak rahatsız eder. Mesut, Özcan'ın oğlu Tunç'u kullanmasına çok öfkelenir. Bir taraftan da tutuksuz yargılanması için yollar aramaktadır. Özcan'ın, Tunç'u rahat bırakmayacağını bilmektedir. Ekip, Özcan'ın cezaevi dışında bir adamı olduğunu öğrenir. Coşkun kod adlı bu adam eski bir polistir.