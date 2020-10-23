23 Ekim Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın finalinde Cuma günü Doya Doya Moda kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu sorusunu yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Ekranların sevilen moda yarışmasında büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Jüri üyelerinin verdiği puanlar yarışmacıların kaderini belirliyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? 23 Ekim 2020 Doya Doya Moda kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Tv8'de her gün farklı konseptlerle ekranlara gelen Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacısı merak ediliyor. Haberimizde, 23 Ekim Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu sorusunun yanıtı ile yarışmacıların puan durumlarına ulaşabilirsiniz.