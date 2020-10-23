23 Ekim Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın finalinde Cuma günü Doya Doya Moda kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu sorusunu yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Ekranların sevilen moda yarışmasında büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Jüri üyelerinin verdiği puanlar yarışmacıların kaderini belirliyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? 23 Ekim 2020 Doya Doya Moda kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?
Tv8'de her gün farklı konseptlerle ekranlara gelen Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacısı merak ediliyor. Haberimizde, 23 Ekim Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu sorusunun yanıtı ile yarışmacıların puan durumlarına ulaşabilirsiniz.
Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacısı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Doya Doya Moda'da haftanın finalinde konsept: 80'ler Şıklığı oldu. İstanbul'un Taksim semtinde alışverişe çıkan yarışmacılar, 80'ler Şıklığı konseptinde 700 TL'lik bütçeleriyle kendilerine en uygun kıyafetleri 2 saat içinde bulup en iyi lekilde kombinlemeye çalışacak.
Geçen hafta Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi TUĞÇE oldu. Doya Doya Moda yarışmasında 16 Ekim 2020 Cuma günü haftanın elenen yarışmacısı NAZLI oldu.
Doya Doya Moda haftanın finali 23 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.00'te ekrana gelecek.