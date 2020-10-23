23 Ekim Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın finalinde Cuma günü Doya Doya Moda kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

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23 Ekim kim elendi? Haftanın finalinde Cuma günü , puan durumu açıklandı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken jüri üyelerinin puanlarına göre son durum belli olacak. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının rekabet ettiği stil yarışmasında büyük ödülün sahibi en yüksek puanı alarak avantajlı olacak. Geçen haftanın birincisi Tuğçe olurken elenen isim Nazlı olmuştu. Peki ? 23 Ekim 2020 , puan durumu açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:03 Son Güncelleme: 23.10.2020 16:03 ABONE OL
Doya Doya Moda kim elendi? 23 Ekim 2020 Doya Doya Moda kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

kim elendi kim birinci oldu sorusunu yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Ekranların sevilen moda yarışmasında büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Jüri üyelerinin verdiği puanlar yarışmacıların kaderini belirliyor. Peki ? 23 Ekim 2020 , puan durumu açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Tv8'de her gün farklı konseptlerle ekranlara gelen Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacısı merak ediliyor. Haberimizde, kim elendi kim birinci oldu sorusunun yanıtı ile yarışmacıların puan durumlarına ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda kim elendi? 23 Ekim 2020 Doya Doya Moda kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

elenen ve birinci olan yarışmacısı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde konsept: 80'ler Şıklığı oldu. İstanbul'un Taksim semtinde alışverişe çıkan yarışmacılar, 80'ler Şıklığı konseptinde 700 TL'lik bütçeleriyle kendilerine en uygun kıyafetleri 2 saat içinde bulup en iyi lekilde kombinlemeye çalışacak.

Doya Doya Moda kim elendi? 23 Ekim 2020 Doya Doya Moda kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Geçen hafta yarışmasında haftanın birincisi TUĞÇE oldu. Doya Doya Moda yarışmasında 16 Ekim 2020 Cuma günü haftanın elenen yarışmacısı NAZLI oldu.

Doya Doya Moda haftanın finali 23 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.00'te ekrana gelecek.

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23 Ekim Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın finalinde Cuma günü Doya Doya Moda kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?
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