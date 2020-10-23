Survivor Barış’tan Survivor Nisa ile ilgili samimi itiraf! Survivor Barış Murat Yağcı: “Nisa çok özel biri…”

En büyük hayalinin Survivor yarışmasına katılmak olduğunu belirten Barış Murat Yağcı çok özel açıklamalarda bulundu. Yarışmadan sonra sosyal medya sektörüne adım atan Survivor Barış, Survivor Nisa hakkında konuşmayı da ihmal etmezken çok özel açıklamalarda bulundu. "Nisa çok özel biri" açıklaması sosyal medyada gündem olurken bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda ikili arasında aşk dedikoduları da çıkmıştı. İşte Survivor Barış'tan Nisa Bölükbaşı hakkında çok özel açıklamalar…

BARIŞ MURAT YAĞCI'DAN NİSA BÖLÜKBAŞI'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Survivor Barış, Nisa Bölükbaşı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Survivor Nisa'nın çok özel biri olduğunu söylerken çıkan aşk dedikoduları hakkında da konuya açıklık getirdi.

İşte Barış Murat Yağcı'dan Survivor Nisa açıklamaları…