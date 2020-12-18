Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Serap Gürbüz'den öğretmenine şantaj! Şantajcı fenomene büyük şok...





BİRLİKTELİK İÇİN 40 BİN LİRA İSTEDİ



Eğitim döneminde iyi bir öğrenci-öğretmen ilişkisi bulunan ikili, birbirlerine telefonlarını verip konuşmaya devam etti. İddiaya göre, Serap Gürbüz, öğretmenine sempati duymaya başladı ve cinsel birliktelik yaşamayı teklif etti. Genç kadın teklif karşılığında ise öğretmeninden 40 bin lira para istedi. Öğrencisiyle konuşmayı kesen öğretmene yine iddiaya göre, Gürbüz tarafından müstehcen fotoğraf ve videolar gönderilmeye başlandı. Eşinin olmadığı bir gün öğretmen, öğrencisiyle görüntülü şekilde müstehcen bir konuşma gerçekleştirdi.