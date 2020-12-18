Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Serap Gürbüz'den öğretmenine şantaj! Şantajcı fenomene büyük şok...

Son dakika haberi: "Kısmetse Olur" isimli yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Serap Gürbüz, kendisini yıllar önce taciz ettiğini iddia ettiği öğretmenine ulaştı. Öğretmeniyle uygunsuz içerikli bir görüşmesini kayda alan genç fenomen bir de şantaj yaptı. Şantaja maruz kalan öğretmen ve eşi eski öğrencilerden şikayetçi olurken, Serap Gürbüz tacizci öğretmeninden intikam almak için bu yola başvurduğunu ileri sürdü.
İddiaya göre, bir yüksekokulda öğretim görevlisi olan Kartal T., sosyal medya fenomeni haline gelen öğrencisi ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladı.
BİRLİKTELİK İÇİN 40 BİN LİRA İSTEDİ
Eğitim döneminde iyi bir öğrenci-öğretmen ilişkisi bulunan ikili, birbirlerine telefonlarını verip konuşmaya devam etti. İddiaya göre, Serap Gürbüz, öğretmenine sempati duymaya başladı ve cinsel birliktelik yaşamayı teklif etti. Genç kadın teklif karşılığında ise öğretmeninden 40 bin lira para istedi. Öğrencisiyle konuşmayı kesen öğretmene yine iddiaya göre, Gürbüz tarafından müstehcen fotoğraf ve videolar gönderilmeye başlandı. Eşinin olmadığı bir gün öğretmen, öğrencisiyle görüntülü şekilde müstehcen bir konuşma gerçekleştirdi.
ŞANTAJDAN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR
Aralarındaki görüntülü konuşmayı kayda alan genç kız, kendisini yıllar önce taciz eden öğretmeninden intikam almak için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi olan Kartal T. ve Serap Gürbüz'ün ifadelerine başvuruldu.
Kartal T. öğrencisinin şantajına maruz kaldığını anlatırken, genç fenomen öğretmeni tarafından seneler önce tacize uğradığını, intikam almak için böyle bir yola başvurduğunu anlattı. Tarafların şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.
"345 BİN LİRA VERMEZSEN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLARIM"
Yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Kartal T., ve eşi Dilek T., eski öğrencileri olan Serap Gürbüz'ün daha önceden kayda aldığı müstehcen videoları silme karşılığında kendilerinden tefeciye borcu olduğunu ileri sürerek 345 bin lira para talebinde bulunduklarını ifade ettiler. İfade veren Serap Gürbüz ise öğretmeninden şantaj için değil eşinin baskısından dolayı para istediğini iddia etti.
ŞANTAJ SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma sonunda Serap Gürbüz hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek', 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' ve 'Şantaj' suçları kapsamında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
"2 YIL BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ"
Geçtiğimiz günlerde Geyve Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan şüpheli Gürbüz, Kartal T.'nin üniversite döneminden öğretmeni olduğunu, öğrencilik döneminde çocuklarına bakmak için evlerinde kaldığını bu dönem içerisinde cinsel tacize maruz kaldığını ancak korkudan kimseye anlatamadığını söyledi.
11 yıl sonra Kartal T.'nin kendisine ulaştığını ve konuştuğunu anlatan Serap Gürbüz müstehcen videolarla intikam almak istediğini ancak kumpasa maruz kaldığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
5 YIL 2 AY HAPSE ÇARPTIRILDI
Mahkeme yapılan yargılama sonunda Serap Gürbüz'ü üzerine atılı 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek', 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' ve 'Şantaj' suçlarını işlediği gerekçesiyle toplamda 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.