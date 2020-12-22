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eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2020 MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı seçilen isim

ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı son bölüm, dünkü eleme gecesi sonrasında beyaz önlük giymeye hak kazanan , , ve arasındaki eleme oyununa sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünleri en iyi yapmak ve eleme adayı olarak seçilmek istemeyen adaylar tezgah başında ter döktü. Şef Rafet İnce’nin de konuk olduğu bölümde ilk eleme adayı olarak kimin seçildiğini merak edenler MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. 21 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? sorularına ilişkin detayları buradan öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 08:04 Son Güncelleme: 2.1.2021 02:36 ABONE OL
MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2020 MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı seçilen isim

TV8 kanalının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, önceki gün Eray'ın elenmesi sonrasında beyaz şef önlüğü giyme hakkı elde eden Serhat, Barbaros, Özgül ve Emir'in eleme adayı oyunundaki kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği çeşitli mutfak türlerinin klasik nitelikteki ürünlerini en iyi yapan olmak ve büyük finale kadar ilerlemek isteyen yarışmacılar hazırladıkları ürünleri jüri şeflerin tadımına sundu ve puanlarını aldı. Yarışmanın takipçileri MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

2020 MasterChef Türkiye'de dün ekranlara gelen eleme adayı oyununda mücadele eden son 4 yarışmacılarından hangisinin haftanın ilk eleme adayı olduğuna ilişkin tüm detaylar şöyle;

21 Aralık 2020 günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye son bölümde dünkü eleme gecesi sonrası Serhat, Barbaros, Özgül ve Emir beyaz önlük giymeye hak kazanmıştı. Bugünkü eleme adayı oyununda yarışan son 4 yarışmacıları haftanın ilk eleme adayı olmamak adına tezgah başında şeflerin seçtiği ürünleri en iyi yapan olmak için kıyasıya mücadele verdi.

3 Safha ve 3 üründen oluşan eleme adayı oyununda 3 oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden toplamda en yüksek puanı alan isim günün birincisi olurken en düşük puan alan ise haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. Jüri şefler 4 yarışmacının ürünlerini tadarak tek tek puan verdi ve bugünün birincisi ile eleme potasına giden ismi belirledi.



Buna göre son 4'e giren ana kadro yarışmacıları Emir, Barbaros, Özgül ve Serhat arasında şeflerden toplamda 66 puan alan Serhat gecenin birincisi, 65 puan alan Barbaros ikinci, 57 puan alan Özgül üçüncü oldu. 49 puanla en düşük puanı alan EMİR ise haftanın ilk eleme adayı seçildi.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2020 MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı seçilen isim
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