MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2020 MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı seçilen isim

TV8 kanalının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, önceki gün Eray'ın elenmesi sonrasında beyaz şef önlüğü giyme hakkı elde eden Serhat, Barbaros, Özgül ve Emir'in eleme adayı oyunundaki kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği çeşitli mutfak türlerinin klasik nitelikteki ürünlerini en iyi yapan olmak ve büyük finale kadar ilerlemek isteyen yarışmacılar hazırladıkları ürünleri jüri şeflerin tadımına sundu ve puanlarını aldı. Yarışmanın takipçileri MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.
2020 MasterChef Türkiye'de dün ekranlara gelen eleme adayı oyununda mücadele eden son 4 yarışmacılarından hangisinin haftanın ilk eleme adayı olduğuna ilişkin tüm detaylar şöyle;
21 Aralık 2020 günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye son bölümde dünkü eleme gecesi sonrası Serhat, Barbaros, Özgül ve Emir beyaz önlük giymeye hak kazanmıştı. Bugünkü eleme adayı oyununda yarışan son 4 yarışmacıları haftanın ilk eleme adayı olmamak adına tezgah başında şeflerin seçtiği ürünleri en iyi yapan olmak için kıyasıya mücadele verdi.
3 Safha ve 3 üründen oluşan eleme adayı oyununda 3 oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden toplamda en yüksek puanı alan isim günün birincisi olurken en düşük puan alan ise haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. Jüri şefler 4 yarışmacının ürünlerini tadarak tek tek puan verdi ve bugünün birincisi ile eleme potasına giden ismi belirledi.