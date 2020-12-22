MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2020 MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı seçilen isim

TV8 kanalının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, önceki gün Eray'ın elenmesi sonrasında beyaz şef önlüğü giyme hakkı elde eden Serhat, Barbaros, Özgül ve Emir'in eleme adayı oyunundaki kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği çeşitli mutfak türlerinin klasik nitelikteki ürünlerini en iyi yapan olmak ve büyük finale kadar ilerlemek isteyen yarışmacılar hazırladıkları ürünleri jüri şeflerin tadımına sundu ve puanlarını aldı. Yarışmanın takipçileri MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

2020 MasterChef Türkiye'de dün ekranlara gelen eleme adayı oyununda mücadele eden son 4 yarışmacılarından hangisinin haftanın ilk eleme adayı olduğuna ilişkin tüm detaylar şöyle;