Ertuğrul Bey’in hayatı! Tarihte Ertuğrul Bey nasıl ve ne zaman öldü? Hastalığı neydi?

Ertuğrul Bey hayatı ile bu akşam Kuruluş Osman izleyenlerinin gündemindeki yerini alıyor. Dizinin yeni bölümünde Kayı Obası beyinin ölümü ile sarsılırken izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizi ile beraber tarihte bu olaya ilişkin detaylar merak ediliyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey tarihi kaynaklara göre 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Peki, Tarihte Ertuğrul Bey neden öldü? Ertuğrul Bey'in hastalığı neydi? İşte detaylar…
ERTUĞRUL BEY NEDEN VE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ? İŞTE HAYATI!
1071 yılında Türklerin girdiği Anadolu topraklarına, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak isterken Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, temellerini attığı devletle dünyanın kaderini değiştiren isim olmuştu…
Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı.
Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.
Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.
ERTUĞRUL GAZİ'NİN ÇOCUKLARI
Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin, Osman Bey'den başka çocukları da vardı. Diğer çocuklarının isimleri ise; Saru Batu (Savcı Bey) ve Gündüz'dür. Ertuğrul Gazi'nin aynı zamanda Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isimli üç de kardeşi bulunmaktadır.