Ertuğrul Bey’in hayatı! Tarihte Ertuğrul Bey nasıl ve ne zaman öldü? Hastalığı neydi?

Ertuğrul Bey hayatı ile bu akşam Kuruluş Osman izleyenlerinin gündemindeki yerini alıyor. Dizinin yeni bölümünde Kayı Obası beyinin ölümü ile sarsılırken izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizi ile beraber tarihte bu olaya ilişkin detaylar merak ediliyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey tarihi kaynaklara göre 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Peki, Tarihte Ertuğrul Bey neden öldü? Ertuğrul Bey'in hastalığı neydi? İşte detaylar…

ERTUĞRUL BEY NEDEN VE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ? İŞTE HAYATI!

1071 yılında Türklerin girdiği Anadolu topraklarına, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak isterken Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, temellerini attığı devletle dünyanın kaderini değiştiren isim olmuştu…