MasterChef’te dün gece eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye’de eleme potasına hangi isim girdi? İşte şaşırtan o isim…

TV8 kanalının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, önceki gün Eray'ın elenmesi sonrasında beyaz şef önlüğü giyme hakkı elde eden Serhat, Barbaros, Özgül'ün eleme adayı oyunundaki kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği çeşitli mutfak türlerinin klasik nitelikteki ürünlerini en iyi yapan olmak ve büyük finale kadar ilerlemek isteyen yarışmacılar hazırladıkları ürünleri jüri şeflerin tadımına sundu ve puanlarını aldı. Yarışmanın takipçileri MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.
2020 MasterChef Türkiye'de dün ekranlara gelen eleme adayı oyununda mücadele eden son 4 yarışmacılarından hangisinin haftanın ilk eleme adayı olduğuna ilişkin tüm detaylar şöyle;
22 Aralık MasterChef son bölüm Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde eleme adayı oyununa sahne oldu. Ömür Akkor şefin hazırladığı ürünle dahil olduğu yarışmada, dün yapılan eleme adayı oyunu sonrası Emir'in siyah ceket giymesiyle, Serhat, Barbaros ve Özgül arasında 2. eleme adayı oyunu oynandı.
Önceki gün olduğu gibi 3. bölüm ve 3 yemekten oluşan eleme oyununda, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından değerlendirilen ürünlerden toplamda en düşük puanı alan isim haftanın 2. eleme adayı olarak belirlendi.
Bu bilgilere göre Serhat, Barbaros ve Özgül, arasında hazırlanan 3 yemekten toplamda 73 puan almayı başaran Özgül gecenin birincisi olurken onu 70 puanla Serhat izledi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden toplamda 59 puan alan BARBAROS ise en düşük puan alan yarışmacı olarak haftanın 2. eleme adayı oldu.