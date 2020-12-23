Süt Kardeşler ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler hakkında merak edilenler!

Yeşilçam'ın unutulmazı Süt Kardeşler, bu akşam Tv'de izleyici ile buluşacak. Her yayınlandığında televizyonda görenlerin ilgiyle takip ettiği yapımlardan bir tanesi olan Süt Kardeşler filmi ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. Peki, Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bir Arzu Film klasiği olan Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları…
İlk gösterim tarihi: 1976
Süt Kardeşler filminin konusu; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.
Süt Kardeşler filminin oyuncuları şu şekilde;
Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından uyarlanan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.