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ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler hakkında merak edilenler!

'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve aynı zamanda Türk sinema tarihi açısından önemli bir yere sahip olan filmi bu akşam Televizyon ekranlarına geliyor. Yeşilçam severleri ekrana kilitlemeye hazırlanan filmin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler bulunuyor. Kemal Sunal'dan 'e, Adile Naşit'ten 'ye kadar pek çok Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filmi oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki, Süt Kardeşler ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.12.2020 15:44 ABONE OL
Süt Kardeşler ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler hakkında merak edilenler!

Yeşilçam'ın unutulmazı Süt Kardeşler, bu akşam Tv'de izleyici ile buluşacak. Her yayınlandığında televizyonda görenlerin ilgiyle takip ettiği yapımlardan bir tanesi olan Süt Kardeşler filmi ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. Peki, Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bir Arzu Film klasiği olan Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları…

İlk gösterim tarihi: 1976

SÜT KARDEŞLER KONUSU

Süt Kardeşler filminin konusu; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Süt Kardeşler filminin oyuncuları şu şekilde;

  • Kemal Sunal - Şaban
  • Şener Şen - Hüsamettin
  • Halit Akçatepe - Ramazan
  • Hale Soygazi - Bihter
  • Adile Naşit - Melek
  • Ayşen Gruda - Emine
  • Ergin Orbey - Bayram
  • Jale Altuğ - Afife
  • Yasemin Esmergül - Yasemin
  • Ali Şen - Kerami
  • Türker Tekin - Kahya
  • Dinçer Çekmez - Çavuş
  • Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından uyarlanan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.

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Süt Kardeşler ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler hakkında merak edilenler!
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