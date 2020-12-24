Dün akşam ekrana gelen son bölüm ardından Alev Alev 9.bölüm fragmanı ile merakla bekleniyor. Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Alev Alev 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev son bölümde neler oldu?

ALEV ALEV 9.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Alev Alev 9.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir.

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar. Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.