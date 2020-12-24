Yayın hayatının başlarında olmasına karşın izleyenleri tarafından yoğun ilgi gören Alev Alev dizisi yeni bölümü ile Perşembe akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Fransız yapımı bir dizinin uyarlaması olarak bilinen dizinin oyuncu kadrosu, çekildiği yer ve konusu gibi detaylar bu noktada araştırılıyor. Peki, Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? İşte hakkında merak edilen o detaylar…
ALEV ALEV DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA, OYUNCULARI KİMLER?
İlk bölümünde izleyenlerini etkilemeyi başaran dizide yaşanan bir yangın sonrası hayatları bir anda alt üst olan üç kadının hayat öyküsü konu ediniyor. Dizi, Le Bazar de la Charité (Alevlerin Ardından) isimli Fransız yapımın uyarlamasıdır. Paris 1897'de meydana gelen, tahripkâr bir yangının izlerini taşıyan hikâyenin merkezindeki üç kadın, felaket sonrasında tutunacak bir dal ararken hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...
ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?
Demet Evgar Cemre Kayabeyli.
Hazar Ergüçlü Çiçek Görgülü
Dilan Çiçek Deniz Rüya Yıldırımlar.
Zuhal Olcay Tomris Üstünoğlu.
Cem Bender Çelebi Kayabeyli.
Berkay Ateş Ozan Akınsel.
Cihangir Ceyhan Ömer Ataycı
Berker Güven İskender Kayabeyli.
ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Alev Alev dizisi İstanbul'un farklı yerlerinde geçiyor. İstanbul Şile'nin meşhur Ağlayankaya sahilinde çekilen Alev Alev dizisinin ev sahnelerinde Büyükçekmece Alkent'ten görüntüler yer alıyor.
Ayrıca Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan yaylada çekimler yapıldı. Ağlayankaya plajı ve Yedikule mahalleleri dizinin içinde gösteriliyor.