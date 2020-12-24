Yayın hayatının başlarında olmasına karşın izleyenleri tarafından yoğun ilgi gören Alev Alev dizisi yeni bölümü ile Perşembe akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Fransız yapımı bir dizinin uyarlaması olarak bilinen dizinin oyuncu kadrosu, çekildiği yer ve konusu gibi detaylar bu noktada araştırılıyor. Peki, Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? İşte hakkında merak edilen o detaylar…

ALEV ALEV DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA, OYUNCULARI KİMLER?

İlk bölümünde izleyenlerini etkilemeyi başaran dizide yaşanan bir yangın sonrası hayatları bir anda alt üst olan üç kadının hayat öyküsü konu ediniyor. Dizi, Le Bazar de la Charité (Alevlerin Ardından) isimli Fransız yapımın uyarlamasıdır. Paris 1897'de meydana gelen, tahripkâr bir yangının izlerini taşıyan hikâyenin merkezindeki üç kadın, felaket sonrasında tutunacak bir dal ararken hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...