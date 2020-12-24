İyi Aile Babası 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Aile Babası son bölümde neler oldu?

İyi Aile Babası 5.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon gibi oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta heyecan dolu anlar yaşandı. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği dizinin son bölümü ardından 5.bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki İyi Aile Babası 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Aile Babası son bölümde neler oldu?

İYİ AİLE BABASI 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Aile Babası yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İyi Aile Babası 5.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Ali için sorunsuz başlayan 'Halı Saha' günü gelen haberle bozulmaya başlar. Oğulcan'ın bir sınavdan yüz aldığı haberi, ondan daha önce böyle başarılar beklemeyen anne babası tarafından kopya çekmiş olduğu gibi algılanır. Gerçekte ise Oğulcan yeni keşfettiği 'kız'larla hoş olmayan bir deneyim yaşamış, bunu evden gizli tutmaya çalışmaktadır. Rıfkı, Ayfer'i tedavisi için kliniğe götürme fırsatını yakalar ama kullanamaz. En azından artık kendi başına ayakta durabilmesi gerektiğini öğrenecektir.

Bu sırada evde unutulan eşofman çantası, Mehmet Ali'nin 'halı saha' yalanını ortaya çıkarır. Çok kızan Aslı onu itirafa zorlar, Öğreniriz ki herkesten gizli gizli doktor arkadaşları ile Hekimoğlu izlemekte Hekimoğlu'nu kıskanmaktadırlar. Evde yaşanan bu gerilim sorasında ise Oğulcan, ailesinin kendisinden umutsuz olduğunu anlar. Bu durumun nedeni Mehmet Ali ise oğlunu rahatlatmak için herkese zeka testi yapılmasını önerir. Herkes kabul eder. Sonuçta ise Aslı'dan daha düşük İQ'su oldu…