Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı yayınlandı: Kuruluş Osman'da yeni kayı beyi...

Türkiye'ni reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'nın önceki bölümlerinde yeni Kayı Beyş için Toy toplanmıştı! Kuruluş 39. bölüm dün akşam atv ekranlarında seyirci ile buluştu ve yine nefes kesen olaylar yaşandı. Dündar Bey ile Savcı Bey, Oba'da toplanan Toy'dan istedikleri sonucu alabildiler mi, Kuruluş Osman 39. son bölümde neler yaşandı? Bu gelişmelerin ardından Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşağıda, Kuruluş 40. yeni bölüm fragmanı yer almaktadır. İşte, Kuruluş Osman fragmanı ve dizideki son geilşmeler...

ERTUĞRUL BEY'İN TOYUNDA KRİTİK KARARLAR

'Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 39'uncu bölümünde, Ertuğrul Bey Kayı beylerini bir araya topladı ve kritik kararlar aldı.

Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde yeni Kayı Beyi... | Video

Yokluğunda yaşananları öğrenmek ve oğulları arasındaki gerilime son vermek isteyen Ertuğrul Bey, düzenlediği toyda oğullarını ve Kayı beylerini bir araya topladı.