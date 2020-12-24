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6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ile detayları…

Star Televizyonu’nun ekranlara yeni merhaba diyen dizilerinden olan 5. Son bölümüyle dün (24 Aralık 2020 Perşembe) ekranlara geldi. 5. son bölümün televizyonlardaki gösteriminin ardından diziseverler Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap aramaya başladı. ile detaylarını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 02:30 Son Güncelleme: 25.12.2020 02:31 ABONE OL
Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Sol Yanım 6. yeni bölüm fragman detayları…

Star TV ekranlarında Perşembe günleri yeni bölümü yayınlanan Sol Yanım dizisi dün (24 Aralık 2020 Perşembe) 5. Son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin TV gösteriminin sona ermesinin ardından Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı. Star TV aracılığıyla Sol Yanım 6. yeni bölüm fragman detaylarına buradan erişebilir ve fragmanı izleyebilirsiniz…

SOL YANIM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ile Sol Yanım 6. yeni bölüm fragman detayları şöyle;

Sol Yanım dizisi 6. yeni bölüm fragmanı Star TV resmi internet sitesinde henüz yayınlanmadı. Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz...

SOL YANIM 5. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? Biricik, ikilinin mutluluğuna izin verecek mi? Burak'ın başına bela açan Barbar, Selim'e nasıl tepki gösterecek? Asena ve İhsan'ın evliliği tehlikede mi? Biricik, Asena'nın hayatına darbe vuracak mı?

Selim ve Serra'nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim'in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra'yı Selim konusunda uyarır.



Barbar, Serra'nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi'nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi'nde de işler karışır. Asena, İhsan'ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.

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Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Sol Yanım 6. yeni bölüm fragman detayları…
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