Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Sol Yanım 6. yeni bölüm fragman detayları…

SOL YANIM 5. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? Biricik, ikilinin mutluluğuna izin verecek mi? Burak'ın başına bela açan Barbar, Selim'e nasıl tepki gösterecek? Asena ve İhsan'ın evliliği tehlikede mi? Biricik, Asena'nın hayatına darbe vuracak mı?

Selim ve Serra'nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim'in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra'yı Selim konusunda uyarır.