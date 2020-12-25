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79.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Yılmaz’ın sahnesi damga vurdu!

yeni bölümüyle atv ekranlarında seyirciyle buluştu. Son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova yine birbirinden heyecanlı anlara sahne oldu. Dizinin bu haftaki son bölümüne Yılmaz’ın ölüm anı damga vurdu. Efsane hikayesi ve çarpıcı sahneleri ile ATV ekranlarında izleyicini ekrana kilitleyen dizide başta Züleyha olmak üzere herkes hüzne boğuldu. Yayınlanan 78.bölüm ardından yeni bölüm fragman araştırmaları başladı. Peki yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:13 Son Güncelleme: 25.12.2020 09:14 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova 79.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Yılmaz’ın sahnesi damga vurdu!

ATV ekranlarında reyting rekoru kıran Bir Zamanlar Çukurova 79.bölüm fragmanı izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Bu hafta ekrana gelen son bölümde yanan aracın içinden çıkarılan Yılmaz'ın akıbeti merak ediliyordu. 24 Aralık Perşembe günü kaldığı yerden devam eden dizide Yılmaz'ın son sözleri Züleyha'yı derinden etkilemiştir. Heyecanın bir an eksilmediği Bir Zamanlar Çukurova 79.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 79.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ATV ile yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ile ilgili detaylar şu şekilde;

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm dizi takipçilerine şoke etkisi yaratırken 79.bölüm fragman yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!

DEMİR VE YILMAZ HELALLEŞİYOR!

Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!

FİKRET'İN ELİNDEKİ YILMAZ DOSYALARI NE OLACAK?

Tüm bu hengame içinde, Fikret hem Müjgan'a ihtiyaç duyduğu yakınlığı gösterecektir, hem de Yılmaz'ın mülkleri ile ilgili görüşmelerine devam edecektir. Fikret'in hastane ziyaretinde ise şehrin yeni doktoru kendisini beklemektedir!

Saniye artık Sevda ile savaşmaktan hiç çekinmez hale gelecektir. Haminne, Sevda'ya Hünkar'ı anlattıkça, evin içinde gerginlik de artacaktır! Savaşın gerilimi artarken, Sevda'nın tüm çalışanlarla birlikte mutfağa girmesi ise herkesi şaşkına çevirecektir! Saniye, artık konakta da, Çukurova'da da kalmamaya karar verecektir. Tüm bunlar olurken, kader ise İstanbul'dan bir gece kara trene binip gelen Züleyha ve Yılmaz ile başlayan, Hünkar'ı, Fekeli'yi, Demir'i, Müjgan'ı ve tüm Çukurova'yı derinden etkileyen, değiştiren bu hikayede yeni bir sayfa açmak için beklemektedir.

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Bir Zamanlar Çukurova 79.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Yılmaz’ın sahnesi damga vurdu!
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