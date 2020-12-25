MasterChef eleme adayı kim oldu? 24 Aralık 2020 MasterChef’te eleme potasına kim gitti, finale kim çıktı?

Türk televizyonlarının uzun soluklu yemek yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, son 4'e kalan ana kadro yarışmacılarının arasında Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin jüri üyeliğinde büyük final mücadelesi sürüyor. Ana kadroda son 4'e kalan Barbaros, Serhat, Emir ve Özgül arasından hafta boyunca yapılan eleme adayı oyunlarında Barbaros ve Emir en düşü puanları alar ilk 2 eleme adayı olmuş ve siyah ceket giymişti. Şef Fatih Tutak'ın da konuk olduğu bölümde geriye kalan Serhat ve Özgül arasında an itibariyle zorlu bir eleme adayı oyunu oynanıyor. Yarışmanın takipçileri son ikiye kalan yarışmacılara ilişkin MasterChef eleme adayı kim oldu, finale kim çıktı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.
TV8 ekranlarında 24 Aralık Perşembe günü yayınlanan 2020 MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo, Somer Şefler tarafından 3. Eleme adayı ve büyük finale çıkacak isimler belirleniyor. Detaylar şöyle;
24 Aralık 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde son 4'e kalan Barbaros, Serhat, Emir ve Özgül arasındaki büyük final mücadelesi sürüyor. Şef Fatih Tutak'ında 1 oyunda hazırladığı ürünle konuk olduğu programda eleme adayları Barbaros ve Emir'in yanına hangi ismin gideceği ve büyük finale Serhat ve Özgül ikilisinden hangisinin çıkacağı merak konusu oldu.
3 oyun ve 3 yemek sistemiyle yapılan eleme adayı oyununda bugün 3. eleme adayı ile büyük finale çıkacak isim Pekin Ördeği ürünüyle belli oldu. İlk 2 oyunda puan üstünlüğü Serhat'ın olurken son oyunda alınacak puanlar eleme potasına gidecek ismi ve ilk finalisti belirlendi.
Pekin Ördeği ürünü hazırlayan Serhat ve Özgül'ün ürünleri an itibariyle Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadıldı. Tadım safhası sonrasında iki isme ilişkin eleme adayı ve ilk finalist detayları belli oldu. Pekin Ördeği ürününü en başarılı yaparak şeflerden 74 puan alarak gecenin 1. si olan SERHAT 3'lü finale çıkarak final haftasına gidecek isim olurken, MasterChef ÖZGÜL, jüri şeflerden 63 puan alarak 3. eleme adayı olarak seçildi.