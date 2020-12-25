MasterChef eleme adayı kim oldu? 24 Aralık 2020 MasterChef’te eleme potasına kim gitti, finale kim çıktı?

Türk televizyonlarının uzun soluklu yemek yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, son 4'e kalan ana kadro yarışmacılarının arasında Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin jüri üyeliğinde büyük final mücadelesi sürüyor. Ana kadroda son 4'e kalan Barbaros, Serhat, Emir ve Özgül arasından hafta boyunca yapılan eleme adayı oyunlarında Barbaros ve Emir en düşü puanları alar ilk 2 eleme adayı olmuş ve siyah ceket giymişti. Şef Fatih Tutak'ın da konuk olduğu bölümde geriye kalan Serhat ve Özgül arasında an itibariyle zorlu bir eleme adayı oyunu oynanıyor. Yarışmanın takipçileri son ikiye kalan yarışmacılara ilişkin MasterChef eleme adayı kim oldu, finale kim çıktı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, FİNALE KİM ÇIKTI?

TV8 ekranlarında 24 Aralık Perşembe günü yayınlanan 2020 MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo, Somer Şefler tarafından 3. Eleme adayı ve büyük finale çıkacak isimler belirleniyor. Detaylar şöyle;