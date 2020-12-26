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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, Peyami Safa’nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, Peyami Safa’nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı
Giriş Tarihi: 26.12.2020 23:07Son Güncelleme: 26.12.2020 23:08ABONE OL
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, Peyami Safa'nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir?
C- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Cevap)
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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, Peyami Safa’nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir?