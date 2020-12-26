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’ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, ’nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ’ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, ’nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı

Giriş Tarihi: 26.12.2020 23:07 Son Güncelleme: 26.12.2020 23:08 ABONE OL
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, Peyami Safa’nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir?

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, Peyami Safa'nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir?

C- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Cevap)

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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, Peyami Safa’nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir?
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