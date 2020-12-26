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, sözlüklerde yer alan bir kelimedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve , sözlüklerde yer alan bir kelimedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi, Türkçe sözlüklerde yer alan bir kelimedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 23:26 Son Güncelleme: 26.12.2020 23:28 ABONE OL
Hangisi, Türkçe sözlüklerde yer alan bir kelimedir?

Hangisi, Türkçe sözlüklerde yer alan bir kelimedir?

A- Polyannacılık

B- Robinhudluk

C- Sindirellacılık

D- Donkişotluk

CEVAP- D

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Hangisi, Türkçe sözlüklerde yer alan bir kelimedir?
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