Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, Türkçe sözlüklerde yer alan bir kelimedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi, Türkçe sözlüklerde yer alan bir kelimedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 23:26Son Güncelleme: 26.12.2020 23:28ABONE OL
Hangisi, Türkçe sözlüklerde yer alan bir kelimedir?
A- Polyannacılık
B- Robinhudluk
C- Sindirellacılık
D- Donkişotluk
CEVAP- D
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Hangisi, Türkçe sözlüklerde yer alan bir kelimedir?