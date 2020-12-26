TRT1 ile Payitaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid dizisi son bölümde flaş gelişme!

Mason Paşa'nın güzergahını elde etmek isteyen Ahmet Nuri Efendi'yi türlü zorluklar bekler.

Mahmut Paşa ise üvey ablası Sabuha'nın mirasını almakta kararlıdır. Miras için önündeki tek engel olan yeğeni Kani'ye oyunlar oynamaya devam eder. Karekin kardeşi Armen'in ölümü üzere Eşref'ten intikam almanın peşine düşer. Söğütlü ve Nadir Efendi ile beraber karşı plan yapan Eşref Aziz'i Karekin'le büyük hesaplaşma beklemektedir.





Saliha Emsal'in araştırmaları sonucu yemek davetine niye kimsenin gelmediğini öğrenir. Naime'yle bir kez daha iyi niyetle konuşur. Zekiye ve Fatma da Naime ve Aliye'nin yaptıkları tertiplerden rahatsızdırlar. İkisiyle de konuşmaları fayda etmez. Abdülhamid'in gözünde Saliha'yı küçük düşürmek için yeni bir tertip hazırlamışlardır. Ancak bu kez hazırladıkları tertip Saliha kadar Abdülhamid'in de canını yakacaktır.