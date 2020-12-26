Yeni Nesil Ajan 2 filminin konusu ne? Yeni Nesil Ajan 2 oyuncuları kimler?

Yeni Nesil Ajan 2 filmi bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Willem Dafoe, Samuel L. Jackson gibi isimlerin rol aldığı filmin konusu da bir hayli ilgi çekiyor. Yeni Nesil Ajan 2 filminin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler haberimizde.

YENİ NESİL AJAN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI

Willem Dafoe,

Samuel L. Jackson,

Ice Cube,

Scott Speedman

YENİ NESİL AJAN 2 KONUSU

Ulusal güvenlikten sorumlu ajan Augustus Gibbons, şimdiye kadar Amerika'ya gelen bütün tehditlerin üstesinden gelerek ülkenin güvenliğini sağlamayı başarmıştır. Ancak, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır ve tehdit eden terörist grup Amerikan ordusuyla bağlantılıdır. Gibbons, güvenlik sekreteri George Deckert'ın ABD başkanını kaçırıp öldürmek için gizli bir askeri birlik kurduğunu öğrenir. Bunun üzerine XXX programında yeni bir ajan olan Darius Stone'u Washington'a gönderir. Darius'un görevi ABD başkanına yapılacak olan suikasti engellemektir.