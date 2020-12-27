26 Aralık 2020 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef 2.finalist kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef 2.finalist heyecanını izleyiciyle buluşturdu. Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin jüri üyeliğinde büyük final mücadelesi sürerken eleme adayları tek tek belli oluyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen eleme adayı oyunu sonrasında Özgül 57, Emir 54 puan almıştı. Dün akşamki son bölümde ise MasterChef Türkiye'nin finaline seçilen ikinci yarışmacı belli oldu. Peki Masterchef' 2.finalist kim oldu? 26 Aralık 2020 Masterchef eleme adayları kimler?

MASTERCHEF 2.FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde Emir, Barbaros, Özgül arasından kimin eleme adayı olduğu ve kimin büyük finale çıktığı belli oldu. MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından 2.finalist 66 puan alan Barbaros oldu…