26 Aralık 2020 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef 2.finalist kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef 2.finalist heyecanını izleyiciyle buluşturdu. Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin jüri üyeliğinde büyük final mücadelesi sürerken eleme adayları tek tek belli oluyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen eleme adayı oyunu sonrasında Özgül 57, Emir 54 puan almıştı. Dün akşamki son bölümde ise MasterChef Türkiye'nin finaline seçilen ikinci yarışmacı belli oldu. Peki Masterchef' 2.finalist kim oldu? 26 Aralık 2020 Masterchef eleme adayları kimler?
Masterchef tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde Emir, Barbaros, Özgül arasından kimin eleme adayı olduğu ve kimin büyük finale çıktığı belli oldu. MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından 2.finalist 66 puan alan Barbaros oldu…
MasterChef Türkiye'nin finaline yaklaşılırken yarışmacılar arasında amansız mücadele sürüyor. Son bölümde yapılan kritik üç oyun sonrasında Özgül 57, Barbaros 66, Emir 54 puan aldı. Böylece Serhat, MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti oldu. MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti Barbaros oldu. Final haftasının geldiği yarışmada Özgül ve Emir mücadele edecek.
Özgül'le karşılaştığı mücadeleden galip gelen Serhat Masterchef 2020 sezonunun ilk finalisti oldu. MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti Barbaros oldu. Final haftasının geldiği yarışmada Özgül ve Emir mücadele edecek.
Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti.