Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri 26 Aralık 2020 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef 2.finalist kim oldu?

26 Aralık 2020 eleme adayları kimler? kim oldu?

Tv8 ekranlarının lezzet yarışması yeni bölüm izleyiciyle buluştu. Dün akşamki 129.bölümde Emir, Barbaros, Özgül ikinci finalist olmak için rekabet etti. Rekabetin bir an olsun dinmediği yarışmada şefler, tadım yaptıkları tabakları değerlendirdi ve verdikleri puanların dağılımını açıkladı. Programda en lezzetli yemekleri yapan yarışmacı yüksek puan alarak finale adını yazdırmış oldu. Peki kim oldu? 26 Aralık 2020 kimler?

Giriş Tarihi: 27.12.2020 07:28 Son Güncelleme: 27.12.2020 07:29 ABONE OL
26 Aralık 2020 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef 2.finalist kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef 2.finalist heyecanını izleyiciyle buluşturdu. Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin jüri üyeliğinde büyük final mücadelesi sürerken eleme adayları tek tek belli oluyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen eleme adayı oyunu sonrasında Özgül 57, Emir 54 puan almıştı. Dün akşamki son bölümde ise MasterChef Türkiye'nin finaline seçilen ikinci yarışmacı belli oldu. Peki Masterchef' 2.finalist kim oldu? 26 Aralık 2020 Masterchef eleme adayları kimler?

MASTERCHEF 2.FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde Emir, Barbaros, Özgül arasından kimin eleme adayı olduğu ve kimin büyük finale çıktığı belli oldu. MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından 2.finalist 66 puan alan Barbaros oldu…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'nin finaline yaklaşılırken yarışmacılar arasında amansız mücadele sürüyor. Son bölümde yapılan kritik üç oyun sonrasında Özgül 57, Barbaros 66, Emir 54 puan aldı. Böylece Serhat, MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti oldu. MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti Barbaros oldu. Final haftasının geldiği yarışmada Özgül ve Emir mücadele edecek.

İLK VE İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLDU!

Özgül'le karşılaştığı mücadeleden galip gelen Serhat Masterchef 2020 sezonunun ilk finalisti oldu. MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti Barbaros oldu. Final haftasının geldiği yarışmada Özgül ve Emir mücadele edecek.

Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
26 Aralık 2020 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef 2.finalist kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA