Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 28 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı? İşte Mehmet Şef'e kaşık attıran o isim...

'te ilk finalist kim oldu? 28 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı? İşte 'e kaşık attıran o isim...

ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yemek yarışması 2020 son bölüm, kıran kırana bir 3’lü finale sahne oluyor. Rakiplerini bir bir eleyerek 2020 MasterChef’in son 3’üne kalan Barbaros Serhat ve Emir arasından 1 kişi yarışmanın büyük finaline giden ilk isim olacak. Önceki bölümlerde olduğu gibi 3 oyun ve 3 ürün hazırlanarak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden en yüksek puanı almak için son 3’lü tezgah başında ter döküyor. Yarışmada finale kalan ilk ismi merak eden izleyiciler 28 Aralık MasterChef ilk finalist kim oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte MasterChef ilk finalist kim oldu? sorusu cevabı ile tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.12.2020 07:23 Son Güncelleme: 29.12.2020 07:23 ABONE OL
MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 28 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı? İşte Mehmet Şef'e kaşık attıran o isim...

Türk televizyonlarının yakında takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, son 3'e kalma başarısı gösteren ana kadro yarışmacıları Barbaros, Serhat ve Emir'in kıyasıya mücadelesini ekranlara taşıyor. TV8 kanalında bugün ekranlara gelen MasterChef son bölümde oynanan 3 oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden en fazla oyu alan 1 kişi bu sezonun büyük finale çıkan ilk ismi olacak. Yarışmayı soluksuz takip eden izleyiciler MasterChef son bölüm finale çıkan ilk isimi merak ederek MasterChef ilk finalist kim oldu? sorusuna cevap arıyor.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU? 28 ARALIK

28 Aralık günü yayınlanan MasterChef yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden en yüksek puanı alarak büyük finale çıkma hakkı kazanan yarışmacı detayları şöyle;

MasterChef son bölümde 3'lü finale kalan Barbaros, Serhat ve Emir arasında ilk finalist olma mücadelesi yaşandı. 3 oyun ve 3 ürün mantığıyla yapılan final haftası oyununda 3 yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yönetiminde başlangıç yemeği ile zeytinyağı konseptiyle yarışmaya start verdi.

Başlangıç yemeğinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımı tamamlamasının ardından zeytinyağı konseptiyle ana yemek ürünü yapımına geçildi. Bu safhayı da ürünlerini hazırlayan Barbaros, Serhat ve Emir arasında Barbaros farklı puanla önde tamamladı.

3. ve son oyunda ise menünün son ürünü olan tatlı yapımına geçildi. Bu bölümde Jüri şefler, 3'lü finalistlerin birbirinden lezzetli ürünler çıkardığının altını çizdi ve oylamaya geçildi. Ürünlerin tadımını tamamlayan Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından 3 oyun sonunda 71 puan kazanan BARBAROS, 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının ilk finalisti olurken Emir ve Serhat bir sonraki bölümde 2. Finalist olarak Barbaros'un rakibi olmak için mücadele edecek…

MASTERCHEF İLK FİNALİSTİ BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

  • 26 yaşında olan Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde doğdu. Liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
  • 2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 28 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı? İşte Mehmet Şef'e kaşık attıran o isim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA