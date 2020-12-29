MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 28 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı? İşte Mehmet Şef'e kaşık attıran o isim...

Türk televizyonlarının yakında takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, son 3'e kalma başarısı gösteren ana kadro yarışmacıları Barbaros, Serhat ve Emir'in kıyasıya mücadelesini ekranlara taşıyor. TV8 kanalında bugün ekranlara gelen MasterChef son bölümde oynanan 3 oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden en fazla oyu alan 1 kişi bu sezonun büyük finale çıkan ilk ismi olacak. Yarışmayı soluksuz takip eden izleyiciler MasterChef son bölüm finale çıkan ilk isimi merak ederek MasterChef ilk finalist kim oldu? sorusuna cevap arıyor.
28 Aralık günü yayınlanan MasterChef yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden en yüksek puanı alarak büyük finale çıkma hakkı kazanan yarışmacı detayları şöyle;
MasterChef son bölümde 3'lü finale kalan Barbaros, Serhat ve Emir arasında ilk finalist olma mücadelesi yaşandı. 3 oyun ve 3 ürün mantığıyla yapılan final haftası oyununda 3 yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yönetiminde başlangıç yemeği ile zeytinyağı konseptiyle yarışmaya start verdi.
Başlangıç yemeğinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımı tamamlamasının ardından zeytinyağı konseptiyle ana yemek ürünü yapımına geçildi. Bu safhayı da ürünlerini hazırlayan Barbaros, Serhat ve Emir arasında Barbaros farklı puanla önde tamamladı.
3. ve son oyunda ise menünün son ürünü olan tatlı yapımına geçildi. Bu bölümde Jüri şefler, 3'lü finalistlerin birbirinden lezzetli ürünler çıkardığının altını çizdi ve oylamaya geçildi. Ürünlerin tadımını tamamlayan Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından 3 oyun sonunda 71 puan kazanan BARBAROS, 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının ilk finalisti olurken Emir ve Serhat bir sonraki bölümde 2. Finalist olarak Barbaros'un rakibi olmak için mücadele edecek…