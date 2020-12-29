Onur Bay ile görüntülenen Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Aksüyek'in hayatı hakkında merak edilenler

Oyuncu Dilara Aksüyek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi... Çeşitli birçok dizi ve filmde yer alan Aksüyek, son olarak Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandıran Onur Bay ile görüntülendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Dilara Aksüyek'in hayatı merak konusu hâline geldi. İstanbullu Gelin, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde boy gösteren Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 yılında dünyaya geldi. İşte, Dilara Aksüyek'in hayatı, yaşı ve memleketi hakkında bilgiler...

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı.