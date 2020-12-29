Onur Bay ile görüntülenen Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Aksüyek'in hayatı hakkında merak edilenler

Oyuncu Dilara Aksüyek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi... Çeşitli birçok dizi ve filmde yer alan Aksüyek, son olarak Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandıran Onur Bay ile görüntülendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Dilara Aksüyek'in hayatı merak konusu hâline geldi. İstanbullu Gelin, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde boy gösteren Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 yılında dünyaya geldi. İşte, Dilara Aksüyek'in hayatı, yaşı ve memleketi hakkında bilgiler...
24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı.
2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
DİLARA AKSÜYEK DİZİLERİ
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine de hayat veren Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerinde de boy gösterdi.
Yıl Başlık Rolü Notlar
2012 Evlerden Biri Filiz Yardımcı Karakter
2013 Merhamet Şadiye Yardımcı Karakter
2014 Kadim Dostum Deniz Yardımcı Karakter
2015 Adı Mutluluk Dolunay Yardımcı Karakter
2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Mahfiruze Sultan Yardımcı Karakter
2016 Mahrumlar Tanem Yardımcı Karakter
2017 İstanbullu Gelin İpek Boran Yardımcı Karakter
2020 Arıza Füsun Keskin Yardımcı Karakter