Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye'nin dünyası başına yıkıldı!

TRT1 kanalının sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı 16. Son bölüm ile izleyenlerin evine konuk oldu. Dizinin 16. Son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyen diziseverler TRT1 ile "Masumlar Apartmanı 16. son bölüm izle" araştırmalarına devam ediyor. TRT1 Masumlar Apartmanı 16. son bölüm izle linkine buradan erişebilirsiniz…
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Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.