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! Masumlar Apartmanı son bölümde 'nin dünyası başına yıkıldı!

ekranlarının yakından takip edilen dizilerinden olan 16. Son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösteriminin sona ermesiyle beraber bölümü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Masumlar Apartmanı 16. linki ve 16. Bölüm özetini burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 08:55 Son Güncelleme: 30.12.2020 08:56 ABONE OL
Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye'nin dünyası başına yıkıldı!

TRT1 kanalının sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı 16. Son bölüm ile izleyenlerin evine konuk oldu. Dizinin 16. Son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyen diziseverler TRT1 ile "Masumlar Apartmanı 16. son bölüm izle" araştırmalarına devam ediyor. TRT1 Masumlar Apartmanı 16. son bölüm izle linkine buradan erişebilirsiniz…

TRT1 MASUMLAR APARTMANI 16. SON BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı 16. Son bölüm izleme bağlantısı ve son bölüm özet bilgileri şöyle;

Aşağıda yer alan TRT1 linki aracılığıyla Masumlar Apartmanı 16. son bölümü keyifle izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani/masumlar-apartmani-16-bolum-3990779

MASUMLAR APARTMANI 16.SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye'nin dünyası başına yıkıldı!
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