Sadakatsiz 12.bölüm fragmanı izle: Sadakatsiz yeni bölümde tarih tekerrür edecek!

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölüm, tarih tekerrürden ibarettir dedirtecek. Dizinin yeni bölümünde; Volkan Asya'nın peşini bırakmazken Derin ise Volkan'ın ikinci telefonu olduğunu bulacak ve şok olacak. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragman ve detayları!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

Sadakatsiz 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video