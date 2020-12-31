Ünlü sanatçı Kibariye kimdir? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Kibariye'nin gerçek adı nedir, kaç yaşında ve nereli?

KİBARİYE HAYATI!

1974 yılından itibaren İzmir'de pavyonlarda şarkı söylemeye başladı. 1979'da Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çeker. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardır. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır. Rahmetli Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başlar.

Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çeker. Böylece bir teklif yılbaşı gecesi (1981) Televizyonundan gelir. Kibariye'nin yaşamını birden bire değiştiren yeni hayat başlamış olur. Kibariye "Kim Bilir" adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21. albümünü yapmasını sağlar. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece klüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlar.