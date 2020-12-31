Ünlü sanatçı Kibariye kimdir? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Kibariye'nin gerçek adı nedir, kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşına özel bölümüyle izleyenlerine keyifli anlar yaşatıyor. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Kibariye, programa konuk olurken söylediği şarkılarla da ekranlarda hayranlarıyla buluşacak. Programın izleyenleri ünlü sanatçıya dair detayları merak ediyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…
KİBARİYE KİMDİR, GERÇEK ADI NE?
Gerçek adı Bahriye Tokmak olan ses sanatçısı Kibariye 10 Ağustos 1960 yılında Manisa'da doğmuştur. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekâr, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır ve merhum Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. Bu da ünlü sanatçının hayatında bir dönüm noktasıdır…
KİBARİYE HAYATI!
1974 yılından itibaren İzmir'de pavyonlarda şarkı söylemeye başladı. 1979'da Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çeker. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardır. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır. Rahmetli Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başlar.
Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çeker. Böylece bir teklif yılbaşı gecesi (1981) Televizyonundan gelir. Kibariye'nin yaşamını birden bire değiştiren yeni hayat başlamış olur. Kibariye "Kim Bilir" adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21. albümünü yapmasını sağlar. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece klüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlar.
Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çeker. İlk show Darısı Başınıza isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6 ile başlar, daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile ATV'de devam eder daha sonra 'de Kibariye ile ve de son olarak de yapılan program ile sona erer. Kibariye'nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik,Makro Müzik-Banko ve de son olarak Prestij Müziktir.Kibariye'nin "Gülümse Kaderine" adlı albümü, 20 Şubat 2006'da yayınladı. Kibariye'nin "Anlayamazsın" adlı son albümü, 12 Mayıs 2008'de yayınladı.İkinci evliliğinden Birgül adlı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Şarkıları
Al Götür beni
Annem
Çivi Çivi
Ecel Olsun Bana
Farketmez
İki Arada Bir Derede
Kara Kışlar
Karagözlüm
Kimbilir
Peri Kızı