Ünlü besteci Koray Avcı kimdir? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Koray Avcı kaç yaşında ve nereli?

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programında Koray Avcı izleyenleri ile buluşuyor. 2010 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışma programına katılan ve Volkan Konak taklidiyle 2. tura kadar yükselen ünlü müzisyen yılbaşı akşamında ise BKM mutfak kadrosunun komedi programında izleyenlerine keyifli anlar yaşatmaya geliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konuğu Koray Avcı kimdir? Koray Avcı kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

KORAY AVCI KİMDİR?

Sokakta söylediği şarkıların sosyal medyada paylaşılmasıyla ünlenen ve sonrasında klip ve albümleriyle adını duyuran Koray Avcı, Ankara'da doğup büyümüş aslen ise Erzincanlıdır. Sesi Gülen Adam olarak da tanınan ünlü sanatçı slow parçaları ile beğeni toplamaktadır…