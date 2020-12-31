Dünün reyting sonuçları belli oldu! Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı? 30 Aralık reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz akşam Kanal D ekranlarında Sadakatsiz, Atv ekranlarında sevilen dizi Kuruluş Osman, Tv8 ekranlarında ise Doğduğun Ev Kaderindir isimli yapım yeni bölümü ile izleyenleriyle buluştu. Sevilen diziler bu kapsamda reytinglerde galip gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, 30 Aralık 2020 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Diziseverlerin merakla beklediği reyting sonuçları bugün de medya gündeminin takipçileri tarafından araştırma konusu haline geldi. 30 Aralık günü Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizileri Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlardaydı…
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sadakatsiz özet bölümü yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - KURULUŞ OSMAN
2 - SADAKATSİZ
3 - ESRA EROL'DA
4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
5 - SADAKATSİZ (ÖZET)
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - SADAKATSİZ
2 - KURULUŞ OSMAN
3 - SADAKATSİZ (ÖZET)
4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
5 - DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR