Enis Arıkan kimdir? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel program konuğu olan Enis Arıkan kaç yaşında?

O Ses Türkiye yılbaşı 2021 özel programının konuklarından Enis Arıkan son dönemin en popüler isimlerindendir. Pandemi sebebiyle evlerinde televizyon programlarından O Ses Türkiye'yi tercih edenler konuklar arasında yer alan Enis ile ilgili detaylı sorgulamalara başladı. İlk olarak Aynalı Tahir'de Erman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Enis Arıkan dizileri ve filmleri merak edildi. Peki Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Televizyon ekranlarının popüler ismi Enis Arıkan son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Son olarak O Ses Türkiye yılbaşı 2021 özel programı konuğu olan Enis Arıkan 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

ENİS ARIKAN HAYATI!

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola sınıf arkadaşıdır.

Cips reklamı, Tadelle, Milliyet, Alaturca reklam çalışmalarında rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatroda görev yapmasının yanı sıra dizilerde de rol almıştır.

Enis Arıkan, 2012 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Uçurum" adlı dizide Otistik birini canlandırdı.

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola sınıf arkadaşıdır.

Cips reklamı, Tadelle, Milliyet, Alaturca reklam çalışmalarında rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatroda görev yapmasının yanı sıra dizilerde de rol almıştır.

Enis Arıkan, 2012 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Uçurum" adlı dizide Otistik birini canlandırdı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:

2013-2014 - Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,

2014 - Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2012 - 2013 - Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro

2011 - 2012 - Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2008 - 2009 - Vur /Yağmala /Yeniden - DOT Tiyatro,

2007 - 2009 - Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2006 - 2007 - Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2006 - 2007 - Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2005 - Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2004 - Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2003 - Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2001 - Pilli Gelin - Seden Kızıltunç,

2000 - Kereviz Festivali - Seden Kızıltunç,

FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

2014 - Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 - Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 - Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 - Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 - Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 - Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 - Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 - Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 - Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 - Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 - Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 - Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 - Zilyoner (TV Dizisi)

1998 - Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 - Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)