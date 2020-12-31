İbo Show yılbaşı konukları kimler? İbo Show yılbaşı özel konukları belli oldu!

31 Aralık Perşembe gecesi İbo Show'da nostalji gecesi yaşanacak. Star Tv ekranlarına gelen program merakla bekleniyor. Unutulmaz bir yılbaşı akşamını seyircilere yaşatacak olan İbo Show konukları ise belli oldu. Peki; İbo Show yılbaşı konukları kimler?

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU!

İbo Show yılbaşı özel konukları; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer olacak…