31 Aralık İBO Show Yılbaşı özel konukları kimler? Bu akşam İBO Show’a kimler konuk olacak?

İBO Show yılbaşı özel konukları bugün binlerce kişinin gündemine geliyor. Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan programda her hafta birbirinden ünlü sanatçılar İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği programa konuk olurken öte yandan yeni yıla özel çekilen bölüm izleyenlerine her zaman olduğu gibi keyifli anlar yaşatacak. Peki, İBO Show Yılbaşı özel konukları kimler? Bu akşam İBO Show'a kimler konuk olacak? İşte detaylar…

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER OLACAK?

Sağlık problemleri nedeniyle ekranlardan çok uzun süre uzak kalan İbrahim Tatlıses, sevilen İBO Show programı ile yeniden sevenleriyle buluşmuştu. 31 Aralık bu akşam birbirinden iddialı programlar ekranlara yeni yıla özel bölümüyle geliyor. Bu akşam yılbaşı özel bölümünde Diva Bülent Ersoy yer alacak…