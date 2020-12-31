31 Aralık İBO Show Yılbaşı özel konukları kimler? Bu akşam İBO Show’a kimler konuk olacak?

İBO Show yılbaşı özel konukları bugün binlerce kişinin gündemine geliyor. Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan programda her hafta birbirinden ünlü sanatçılar İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği programa konuk olurken öte yandan yeni yıla özel çekilen bölüm izleyenlerine her zaman olduğu gibi keyifli anlar yaşatacak. Peki, İBO Show Yılbaşı özel konukları kimler? Bu akşam İBO Show'a kimler konuk olacak? İşte detaylar…
İBO SHOW KONUKLARI KİMLER OLACAK?
Sağlık problemleri nedeniyle ekranlardan çok uzun süre uzak kalan İbrahim Tatlıses, sevilen İBO Show programı ile yeniden sevenleriyle buluşmuştu. 31 Aralık bu akşam birbirinden iddialı programlar ekranlara yeni yıla özel bölümüyle geliyor. Bu akşam yılbaşı özel bölümünde Diva Bülent Ersoy yer alacak…
İbo Show, her hafta Cumartesi günleri Star TV'de günün en çok izlenen yapımları arasında yer almaya devam ederken izleyicinin yoğun ilgisi üzerine program, Yılbaşı Özel bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Yapım, Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.
İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programı bu hafta cumartesi izleyici karşısına çıkmayacak. Yılbaşı Özel programı ile sevenleriyle buluşacak İbo Show'un birbirinden özel konukları belli oldu. İbo Show'un Yılbaşı Özel programında Seda Sayan, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer yer alacak.
Milyonların sevdiği ünlü sanatçılar; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç ve Hande Yener hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını bu çok özel gecede söylerken, ünlü komedyen Şafak Sezer ise kahkaha dolu bir geceye imza atacak.