İyi Aile Babası yeni bölümleri ile her hafta Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşurken bu akşam dizinin Tv'de yer almayacak olması nedeniyle yapımın sıkı takipçileri konuya ilişkin araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İyi Aile Babası neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu akşam İyi Aile Babası yok mu? İşte detaylar…

İYİ AİLE BABASI NEDEN YOK?

Yılbaşı nedeniyle bu akşam Kanal D ekranlarında Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak.

31 ARALIK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Sihirli Annem TEKRAR

09:00

Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM

11:00

Yaprak Dökümü TEKRAR

13:00

Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

15:45

Yatıya Misafirim Var YENİ BÖLÜM

18:45

Kanal D Ana Haber CANLI

20:00

Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel YENİ BÖLÜM

00:30

Neredesin Firuze

02:45

Kahpe Bizans

04:15

Yatıya Misafirim Var TEKRAR

İYİ AİLE BABASI KONUSU NE?

Anadolu Yakası'nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali, evli ve üç çocuklu bir aile babasıdır. Mehmet Ali mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı'ya aşık olmuş ve sonunda O'nunla evlenmeyi başarmıştır.

Aslı da, Mehmet Ali'yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali'nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana'nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.