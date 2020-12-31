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bu akşam yok mu, neden yok? Star Tv yayın akışı ile Sol Yanım yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan dizisi bu akşam Star Tv yayın akışında yer almazken bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Başrollerinde Defne Samyeli gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım entrika dolu senaryosu ile izleyenlerini her hafta Perşembe günü ekran başına kilitliyor. Peki, Sol Yanım bu akşam yok mu, neden yok? Sol Yanım yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:43 ABONE OL
Sol Yanım bu akşam yok mu, neden yok? Star Tv yayın akışı ile Sol Yanım yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sol Yanım yeni bölüm ile bu hafta televizyon ekranlarında yer almıyor. Her hafta bugün ekranlara gelen dizinin yılbaşı gecesine denk gelmesi nedeniyle bu akşam Star Tv'de yer almıyor olması sevenlerinin gündemine gelirken İBO Show yılbaşı özel bölümü ve sevilen konukları ile sevenleriyle buluşacak. Peki, Sol Yanım bu akşam yok mu, neden yok? Sol Yanım yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair detaylar…

SOL YANIM YENİ BÖLÜM YOK MU?

Bu akşam Sol Yanım dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bunun yerine İBO Show birbirinden ünlü konukları ile yılbaşı özel bölümünü yayınlayacak...

SOL YANIM KONUSU NE?

Sol Yanım konusu şu şekilde; genç aşıklar Serra ve Selim'in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. "Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!" Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

OYUNCU KADROSU KARAKTERLERİ

Özge Yağız (Serra)

Tolga Mendi (Selim)

Cemre Baysel (Biricik)

Emre Bey (Burak)

Defne Samyeli (Asena)

Cansel Elçin (İhsan)

Taner Rumeli (Onur)

Esra Bazen Bilgin (Nilgün)

Deniz Barut (Nil)

Seda Akman (İdil)

Benian Dönmez (Binnaz)

Feyza Civelek (Nazlım)

Tuğçe Açıkgöz (Zeynep)

Ecem Atalay (Eda)

Emre Dinler (Barbar)

Oktay Çubuk (Ali)

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Sol Yanım bu akşam yok mu, neden yok? Star Tv yayın akışı ile Sol Yanım yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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