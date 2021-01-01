Payitaht Abdülhamit 132. son bölüm izle! Payitaht Abdülhamit 132. son bölümde neler olmuştu?

TRT1 kanalının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamit 132. son bölümüyle dün ekranlardaki yerini aldı. Dizinin televizyondaki gösteriminin bitmesiyle birlikte tekrar izlemek isteyen diziseverler "Payitaht Abdülhamit 132. Son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Tüm detaylar şöyle;
Payitaht Abdülhamit 132. son bölümü aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz…
Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso'nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir. Karekin'in tren meselesinde Eşref'e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı'ya yöneltir. Tatavlalı Mika'dan, Eşref'in oğlu Ali Osman'a dair yeni bir emir alır.
Saliha'nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime'nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha'yı uyarır. Naime'nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer. Fatma kardeşinin hala Stefano'yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano'nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.