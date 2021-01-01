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Payitaht Abdülhamit 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? detayları…

ekranlarının sevilen dizilerinde Payitaht Abdülhamit 132. son bölümüyle bugün ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün sona ermesiyle birlikte yeni bölüme ilişkin detayları merak edenler Payitaht Abdülhamit 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.1.2021 02:09 Son Güncelleme: 2.1.2021 02:09 ABONE OL
Payitaht Abdülhamit 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragman detayları…

Star Televizyonunda yayınlanan yeni dizi Payitaht Abdülhamit 132. son bölümle izleyenlerin evlerine konuk oldu. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölümle ilgili detayları merak ederek Payitaht Abdülhamit 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tüm detaylar şöyle;



Payitaht Abdülhamit dizisi 133. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. TRT1 tarafından yayına alındığında buradan izleyebileceksiniz...


PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 132. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso'nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir. Karekin'in tren meselesinde Eşref'e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı'ya yöneltir. Tatavlalı Mika'dan, Eşref'in oğlu Ali Osman'a dair yeni bir emir alır.

Saliha'nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime'nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha'yı uyarır. Naime'nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer. Fatma kardeşinin hala Stefano'yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano'nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.

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Payitaht Abdülhamit 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragman detayları…
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