Arıza yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show Tv yayın akışı ile 3 Ocak Arıza bu akşam yok mu, neden yok?

Aksiyon dolu sahneleriyle beraber Pazar günlerinin adeta vazgeçilmezi haline gelen Arıza yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarında yer almıyor. Show Tv'nin 3 Ocak yayın akışında yer almayan dizinin sıkı takipçileri konuya ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Arıza yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arıza yeni bölüm yok mu, neden yok? İşte konuya ilişkin detaylar…

ARIZA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan aksiyon dolu yapım Arıza başladığı günden bu yana izleyenleri tarafından büyük beğeni toplarken yapımın bu akşam ekranlara gelmeyeceği Show Tv yayın akışı ile duyuruldu…