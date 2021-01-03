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yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? yayın akışı ile 3 Ocak Arıza bu akşam yok mu, neden yok?

ekranlarının sevilen dizisi her hafta Pazar günü yeni bölümü ile televizyon ekranlarına geliyor. Binlerce kişinin merakla beklediği dizinin bu hafta Show Tv yayın akışında yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekerken yapımın sıkı takipçileri bu noktada yapıma dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Arıza yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arıza bu akşam yok mu, neden yok? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.1.2021 14:02 ABONE OL
Arıza yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show Tv yayın akışı ile 3 Ocak Arıza bu akşam yok mu, neden yok?

Aksiyon dolu sahneleriyle beraber Pazar günlerinin adeta vazgeçilmezi haline gelen Arıza yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarında yer almıyor. Show Tv'nin 3 Ocak yayın akışında yer almayan dizinin sıkı takipçileri konuya ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Arıza yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arıza yeni bölüm yok mu, neden yok? İşte konuya ilişkin detaylar…

ARIZA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan aksiyon dolu yapım Arıza başladığı günden bu yana izleyenleri tarafından büyük beğeni toplarken yapımın bu akşam ekranlara gelmeyeceği Show Tv yayın akışı ile duyuruldu…

ARIZA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arıza dizisinin bu akşam ekranlara gelmeyeceği bilinirken henüz programın yayıncı kuruluşu tarafından konuya dair bir açıklama gelmedi.

Yapımın yeni bölümü 10 Ocak Pazar günü ekranlara gelecek…

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Arıza yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show Tv yayın akışı ile 3 Ocak Arıza bu akşam yok mu, neden yok?
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