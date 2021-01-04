Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu 4 Ocak 2021: Haftanın puan durumuna göre Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu bugün belli oldu. Haftanın ilk gününde gelinler arasında kıran kırana mücadele yaşanıyor. Bugün Seda Sayan'ı karşılarında gören yarışmacılar yeni haftanın ilk gününde heyecanla yarıştı. Kaynanalar yapılan yemeklerin lezzetine göre puan durumlarını belirlerken en yüksek puanı alan çeyrek altını kapıyor. Peki 4 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? Haftanın puan durumuna göre Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu belli oldu. Haberimizde, 4 Ocak 2021 Pazartesine gününe ilişkin gelinlerin puan durumuna ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.