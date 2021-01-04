Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu 4 Ocak 2021: Haftanın puan durumuna göre Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu bugün belli oldu. Haftanın ilk gününde gelinler arasında kıran kırana mücadele yaşanıyor. Bugün Seda Sayan'ı karşılarında gören yarışmacılar yeni haftanın ilk gününde heyecanla yarıştı. Kaynanalar yapılan yemeklerin lezzetine göre puan durumlarını belirlerken en yüksek puanı alan çeyrek altını kapıyor. Peki 4 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? Haftanın puan durumuna göre Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu belli oldu. Haberimizde, 4 Ocak 2021 Pazartesine gününe ilişkin gelinlerin puan durumuna ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.
Gizem 21
Zeynep: 20
Aysun: 17
Özlem: 7
Gelinim Mutfakta gün birincisi Gizem oldu. Gizem çeyrek altını kazanarak ödülünü aldı.
Gelinim Mutfakta 611. Bölümde yarışmacılarımız, karşılarında Seda Sayan'ı görünce çok şaşırdılar!
Yarışmacılarımız, programın farklı bir müzik ile açılması karşısında şaşırdılar. Fonda Seda Sayan'ın söylediği bir şarkı vardı. Klasik Gelinim Mutfakta şarkısı olmaması onları meraklandırdı. İçeriye Seda Sayan'ın girmesiyle yarışmacılar büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadılar.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!