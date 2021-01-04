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gün birincisi ve puan durumu 4 Ocak 2021: Haftanın puan durumuna göre ?

Ekranların sevilen lezzet yarışması gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Bugün yemeklerini en lezzetli yapan gelin adayı çeyrek altının sahibi olurken hafta boyunca yüksek puan alan bir gelin adayı ise 5 altın bileziğin sahibi olacak. Gelinim Mutfakta 611. Bölümde yarışmacılar karşılarında Seda Sayan'ı görünce çok şaşırdılar. Peki 4 Ocak 2021 ve puan durumu açıklandı mı? Haftanın puan durumuna göre ?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 16:18 Son Güncelleme: 4.1.2021 16:33 ABONE OL
Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu 4 Ocak 2021: Haftanın puan durumuna göre Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu bugün belli oldu. Haftanın ilk gününde gelinler arasında kıran kırana mücadele yaşanıyor. Bugün Seda Sayan'ı karşılarında gören yarışmacılar yeni haftanın ilk gününde heyecanla yarıştı. Kaynanalar yapılan yemeklerin lezzetine göre puan durumlarını belirlerken en yüksek puanı alan çeyrek altını kapıyor. Peki 4 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? Haftanın puan durumuna göre Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu belli oldu. Haberimizde, 4 Ocak 2021 Pazartesine gününe ilişkin gelinlerin puan durumuna ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.

Gizem 21

Zeynep: 20

Aysun: 17

Özlem: 7

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Gizem oldu. Gizem çeyrek altını kazanarak ödülünü aldı.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 611. Bölümde yarışmacılarımız, karşılarında Seda Sayan'ı görünce çok şaşırdılar!

Yarışmacılarımız, programın farklı bir müzik ile açılması karşısında şaşırdılar. Fonda Seda Sayan'ın söylediği bir şarkı vardı. Klasik Gelinim Mutfakta şarkısı olmaması onları meraklandırdı. İçeriye Seda Sayan'ın girmesiyle yarışmacılar büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadılar.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu 4 Ocak 2021: Haftanın puan durumuna göre Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
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