Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi 5 Ocak 2021: Gelinim Mutfakta günlük puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu eşliğinde gelinler en lezzetli yemeği yapmak için rekabet edecek. Gün sonunda gelinlerin puan durumları ve gün birincisi açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi kim oldu? 5 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU VE GÜN BİRİNCİSİ! 5 OCAK 2021

Hafta içi yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi bugün belli oldu. Gelinim Mutfakta 5 Ocak puan durumu sunucu Seda Sayan tarafından açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Zeynep 18 puanla gün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU NASIL?

Zeynep: 18 puan alarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.

Aysun:16

Özlem:15

Gizem:9

BUGÜN NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 612. Bölüm Fragmanı yayında! Seda Sayan, kaynanalara "Nasıl kaynana olunur?" tüyosu veriyor!

Seda Sayan, kaynanalar odasında kendi oğlundan yola çıkarak önemli tüyolar veriyor. Gizem ve Zeynep arasında altın savaşı başlıyor. Aysun ve Özlem arasında ise, yarışmadan gönderme iddiası gerginliğe neden oluyor.