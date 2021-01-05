Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı? Hekimoğlu yeni bölüm neden yok, bu hafta var mı? İşte 5 Ocak Kanal D yayın akışı…

Her hafta Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Timuçin Esen, Kaan Yıldırım gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Hekimoğlu dizisinin 5 Ocak Salı günü ekranlara gelmesi beklenen yeni bölümüne ilişkin diziseverler tarafından merakla Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Şeklindeki sorulara yoğun olarak cevap aranıyor. Sevilen diziye ilişkin öğrenilmek istenen Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Sorusunun yanıtları ve 5 Ocak Kanal D yayın akışı bilgilerine buradan erişebilirsiniz…
Hekimoğlu dizisinin 5 Ocak 2021 Salı günü ekranlara gelip gelmeyeceğine ilişkin detaylar şöyle;
Hekimoğlu yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında yer almayacak. Dizinin yeni bölümü yerine yayın akışında Maymunlar Cehennem: Başlangıç isimli film bulunurken yapımın gelecek hafta seyircileriyle buluşması bekleniyor…
Kanal D yayın akışına göre; bugün yayınlanmayacak olan dizinin gelecek hafta ekranlarda seyircileriyle buluşması bekleniyor. Öte yandan yine yayın akışında dizinin tekrar bölümü de bu akşam 22.45'te ekranlara gelecek. Yapımı kaçıran veya yeniden izlemek isteyen ekranlarda tekrar bölümünden diziyi takip edebilecek.