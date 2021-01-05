MasterChef Serhat’tan ilk paylaşım geldi! Şampiyon MasterChef Serhat Doğramacı: “Açıkladım, kıvırma dediler…”

SERHAT'TAN İLK PAYLAŞIM

"Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' dedim, ukalalık sandılar. Açıkladım, 'kıvırma' dediler. Uyguladım, 'oynuyor' dediler. Ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, basit bir şekilde şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız. #1kupa2şampiyon."

"Bütün yarışmacı arkadaşlarımıza ve Acun Medya ailesine sonsuz teşekkürler. Her şey bir yana benim için en önemlisi olan iyiliği gördüm içinizde. Çalışanları, yarışmacıları sahiplenmeniz. Size zarar verecek olsa bile gözünüzü kırpmadan düşeni kaldırmanız ve bunlardan kimsenin haberinin olmaması. Bu iyiliklerin niyetinin de temiz olduğunun en büyük göstergesi. Çok zor ama güzel bir yolculuktu, sağlıcakla kalın."