MasterChef Serhat’tan ilk paylaşım geldi! Şampiyon MasterChef Serhat Doğramacı: “Açıkladım, kıvırma dediler…”

MasterChef Serhat'tan büyük final sonrası ilk kez paylaşım geldi. Bazı sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederken MasterChef Barbaros hakkında güzel sözlerini de ekledi. 1 kupa 2 şampiyon açıklamasında bulunurken MasterChef Barbaros'tan da bir paylaşım geldi…
MasterChef şampiyonu Serhat ile MasterChef Barbaros'tan çok konuşulacak paylaşımlar geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikili yaşadıkları serüvene dair açıklamalarda bulunurken, tüm ekibe ve arkadaşlarına teşekkür ettiler.
SERHAT'TAN AÇIKLAMA
Serhat Doğramacı, kazandığı duyurulduktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Annem dedi ki; ortadan ikiye bölemiyorlar mı kupayı? Bir kupa ama iki şampiyon var. O yüzden bu kupayı Barbaros Yoloğlu'yla kaldıracağım.
"BASİT BİR ŞEKİLDE BİRİNCİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ
Serhat'ın şampiyon olduktan sonra elemelerde yaptığı konuşma tekrar sosyal medyanın gündemine geldi.
'Basit bir şekilde birinci olacağını' söyleyen Serhat, "Rakiplerimi eleyerek, hepsini eleyeceğim. Ben birinci olacağım çünkü" ifadelerini kullanmıştı.
BARBAROS'TAN AÇIKLAMA
'MasterChef Türkiye 2020'nin ikincisi Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından şampiyon olan Serhat Doğramacı ile sarıldığı fotoğrafı paylaştı.
"Başta bütün TV8 ailesine ve Acun Medya'ya, bugüne kadar beni destekleyen bütün dostlarıma ve desteğini benden esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Sadece sizleri üzdüğüm için çok üzgünüm. Hiçbir şey bitmedi ve her şey yeni başlıyor. En başından beri en büyük rakibim olan kendimle yarışmaya devam edeceğim. Sadece biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Saygılarımla."
SERHAT'TAN İLK PAYLAŞIM
"Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' dedim, ukalalık sandılar. Açıkladım, 'kıvırma' dediler. Uyguladım, 'oynuyor' dediler. Ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, basit bir şekilde şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız. #1kupa2şampiyon."
"Bütün yarışmacı arkadaşlarımıza ve Acun Medya ailesine sonsuz teşekkürler. Her şey bir yana benim için en önemlisi olan iyiliği gördüm içinizde. Çalışanları, yarışmacıları sahiplenmeniz. Size zarar verecek olsa bile gözünüzü kırpmadan düşeni kaldırmanız ve bunlardan kimsenin haberinin olmaması. Bu iyiliklerin niyetinin de temiz olduğunun en büyük göstergesi. Çok zor ama güzel bir yolculuktu, sağlıcakla kalın."