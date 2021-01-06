Deliha 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha 2 nerede ve ne zaman çekildi?

Sevilen komedi filmi Deliha serisinin ikincisi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Gupse Özay, Derya Alabora ve Esin Eden'in yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk dönem büyük ilgi gören yapım aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın yaşadığı maceraları konu ediyor. İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Gupse Özay'ın filmi Deliha 2 nerede çekildi? Deliha 2 konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar...

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NE?

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha'nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filmi Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın alınan çiftlikte çekildi.

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay

Derya Alabora

Esin Ede

Hülya Duyar

Ali Çelik

Aksel Bonfil

Eda Ece

Mehmet Er

Özlem Akınözü

Fatih Özkan