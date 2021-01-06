Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için heyecanlı geri sayım başladı. Atv ekranlarında seyirci ile buluşacak Eşkıya için atv yayın akışı sayfasını kontrol eden izleyiciler, akış içerisinde dizinin tekrarını gördüler. Hal böyle olunca, Eşkıya yeni bölüm neden yok, bugün yayınlanacak mı gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Atv yayın akışında bugün neler var ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanacak mı?
EŞKIYA YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI? İŞTE, ATV YAYIN AKIŞI
Her salı atv ekranlarında seyirci ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm hakkında detaylar bu başlık altında yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
Bu hafta birçok dizide olduğu gibi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da kısa bir yayın arasına girdi. Bu yayın arasından sonra, gelecek haftalarda yeniden seyirci ile buluşacak. Bugün, gece saatlerinde Eşkıya'nın son bölüm tekrarı yayınlanacak.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.