Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Bugünkü yeni bölümde Semra Hanım, bir kez daha yaşadığı yarışma stresine tekrar girdi ve boncuk boncuk terlemeye başladı. Zeynep'in kaynanası Yasemin Hanım, ilk kez bu yarışın içine girdiğinden dolayı tedirgindi. Gelinlerin aldıkları puanlar haftanın finalinde büyük önem taşıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 6 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu belli oldu. Gün sonunda en yüksek puanı alan Semra Hanım gün birincisi oldu.