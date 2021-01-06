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kim oldu? 6 Ocak 2021 tablosu

Kanal D ekranlarında yayınlanan bugün belli oluyor. Haftanın üçüncü gününde kabak çiçeği dolması yemeğiyle gelinler en yüksek puanı almak için yarıştı. Kaynanalar puan durumunu belirlerken en yüksek puanı alan gelin çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 6 Ocak 2021 tablosu ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.1.2021 16:46 ABONE OL
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 6 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Bugünkü yeni bölümde Semra Hanım, bir kez daha yaşadığı yarışma stresine tekrar girdi ve boncuk boncuk terlemeye başladı. Zeynep'in kaynanası Yasemin Hanım, ilk kez bu yarışın içine girdiğinden dolayı tedirgindi. Gelinlerin aldıkları puanlar haftanın finalinde büyük önem taşıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 6 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu belli oldu. Gün sonunda en yüksek puanı alan Semra Hanım gün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU – 6 OCAK 2021

Semra: 19

Yasemin: 18

Nurten:11

Elmas: 10

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Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 6 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu
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