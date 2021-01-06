Reyting sonuçları 5 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Diziler total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için yarışıyor. EDHO, Masumlar Apartmanı yeni bölümleri dün akşam ekrana gelmezken filmler yayın akışlarına yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralamasıyla birinci olan yapım merak ediliyor. Peki 5 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?
Televizyonda ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için büyük mücadele veriyor. Dün akşamın reyting sonuçları henüz açıklanmazken geçen haftanın galibi Masumlar Apartmanı olmuştu.
Reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı özet bölümü yer aldı.
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 BARAJ FOX
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 HAVA DURUMU ATV