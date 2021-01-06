Reyting sonuçları 5 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Diziler total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için yarışıyor. EDHO, Masumlar Apartmanı yeni bölümleri dün akşam ekrana gelmezken filmler yayın akışlarına yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralamasıyla birinci olan yapım merak ediliyor. Peki 5 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyonda ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için büyük mücadele veriyor. Dün akşamın reyting sonuçları henüz açıklanmazken geçen haftanın galibi Masumlar Apartmanı olmuştu.