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5 Ocak 2021: Dünün sonuçlarına kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler ile birinci gelen yapımı merak ediyor. Salı akşamı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelmezken komedi türündeki filmler izleyiciyle buluştu. Yapımcılar için önemli bir çizgi olan sıralamalar dizilerin ve programların kaderini belirliyor. ile total, ab ve abc1 sıralamalar önem kazanıyor. Peki 5 Ocak 2021 sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 6.1.2021 09:54 ABONE OL
Reyting sonuçları 5 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Diziler total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için yarışıyor. EDHO, Masumlar Apartmanı yeni bölümleri dün akşam ekrana gelmezken filmler yayın akışlarına yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralamasıyla birinci olan yapım merak ediliyor. Peki 5 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyonda ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için büyük mücadele veriyor. Dün akşamın reyting sonuçları henüz açıklanmazken geçen haftanın galibi Masumlar Apartmanı olmuştu.

5 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

29 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı özet bölümü yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 BARAJ FOX
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 HAVA DURUMU ATV

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Reyting sonuçları 5 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?
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